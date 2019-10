Vocea României Live Video Online pe Pro TV – Vezi emisiunea de vineri, 4 octombrie

Vocea României 2019, sezonul 9 a început vineri, 6 septembrie. Tudor Chirilă, Smiley, Horia Brenciu și Irina Rimes fac parte din juriul acestui sezon. Astăzi 4 octombrie va avea loc a cincea ediție a acestui sezon.

Vocea României este o emisiune de talente care a avut premiera pe 27 septembrie 2011, la Pro TV. Show-ul este bazat pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiune creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol, în anul 2010, și face parte din franciza internațională The Voice.

Vocea României va fi difuzată în fiecare vineri, pe Pro TV, de la ora 20:30. Vocea României, sezonul 9 va avea 8 ediții de audiții pe nevăzute, 4 knockout-uri, o ediție de confruntări și 3 show-uri live – 2 semifinale și marea finală. Vocea României este o competiţie al cărei scop este găsirea interpreților talentați, cu vârsta minimă de 16 ani. Câştigătorul competiţiei are parte de un premiu în valoare de 100.000 de euro. Pe lângă premiul în bani, câștigătorul va obține și un contract cu Universal Records.

Juriul și prezentatorii

Show-ul de talente va fi prezentat de Pavel Bartoș, iar juriul va fi format din Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Horia Brenciu. Gazda show-ului, Pavel Bartoș, vorbește cu entuziasm despre noul sezon, spunând că spectatorii o să fie surprinși de ce urmează să vadă la Vocea.

De asemenea, Bartoș mai spune că „această combinație de antrenori, cu Tudor, Smiley, Irina și Brenciu, este bună de tot” pentru că fiecare dintre ei a contribuit la creșterea acestui format de emisiune. Vocea României, sezonul 9 marchează și revenirea lui Horia Brenciu în juriul show-ului, în locul Andrei.

„Revenirea la Vocea României este neaşteptată, binevenită şi, recunosc, emoţionantă (…) Voi căuta o voce nouă, plină de viaţă, o voce care să-mi aducă cel de-al treilea titlu”, a spus Horia Brenciu pe rețeaua de socializare despre faptul că va face parte iar din echipa de jurați.

Cine e câștigat Vocea României (sezoanele 1 – 8)

Vocea României, sezonul 1: Ștefan Stan (Echipa Smiley)

Vocea României, sezonul 2: Julie Mayaya (Echipa Horia Brenciu)

Vocea României, sezonul 3: Mihai Chițu (Echipa Horia Brenciu)

Vocea României, sezonul 4: Tiberiu Albu (Echipa Tudor Chirilă)

Vocea României, sezonul 5: Cristina Bălan (Echipa Tudor Chirilă)

Vocea României, sezonul 6: Teodora Buciu (Echipa Tudor Chirilă)

Vocea României, sezonul 7: Ana Munteanu (Echipa Smiley)

Vocea României, sezonul 8: Bogdan Ioan (Echipa Smiley).

Vocea României a ajuns la sezonul cu numărul 9, iar vineri seară, 4 octombrie 2019, la oara 20:30 va avea loc ediția a cincea a emisiunii din acest sezon.