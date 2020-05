Vlăduța Lupău și-a mărit oficial familia! Soțul artistei nu a mai stat pe gânduri și au făcut totul public

Vlăduța Lupău și soțul său, Adi Rus, sunt în culmea fericirii. Familia lor s-a mărit cu încă doi membri. Cântăreața a nu a putut ține doar pentru ea marea veste, astfel că a împărtășit-o cu fanii ei virtuali pe rețeau a de socializare.

Vlăduța Lupău și-a mărit oficial familia! A făcut totul public pe rețeaua de socializare

Adi Rus și Vlăduța Lupău formează unul dinte cele mai frumoase cupluri din România. Ambii sunt apreciați de public, atât pentru iubirea lor, cât și profesionalismul de care dau dovadă de fiecare dată în ceea ce privește cariera. Ea îndrăgită cântăreața de muzică de petrecere, iar el celebru portar al echipei CFR Cluj.

Astfel, de curând, cei le-a dat admiratorilor o veste proastă. Din păcate, din cauza epidemiei de COVID-19 frumoasa interpretă de muzică populară a fost nevoită să-și anuleze nunta. Pe de altă parte, Vlăduța Lupău s-a întors cu un anunț fericit. Familia sa și a soțului ei s-a mărit.

Vlăduța Lupău și-a mărit familia cu doi căței

Din nefericire nu este vorba de un copil. Cel puțin nu acum. Vlăduța Lupău și Adi Rus au doi noi membri în familie, doar că sunt niște membri mai blănoși. Vlăduța Lupău le-a spus admiratorilor lor virtuali cum ea și Adi Rus au găsit pe câmp, abandonați în iarbă, doi cățeluși foarte frumoși. Sportivul i-a și urcat în mașină și i-a dus acasă.

„Am găsit „jucăriile” astea aici. Oare cîineva v-a lăsat?”, a spus Vlăduța Lupău la un InstaStory. Vlăduța Lupău a fost implicată la începutul anului într-un scandal amoros. Ea a fost acuzată că ar fi avut o relație cu saxofonistul formației din care face parte. Se pare că nimic nu a fost adevărat.

Vlăduța Lupău, implicată într-un scandal amoros

„Nu mai am nicio legătură cu Armin Nicoară! Nici măcar prieteni nu mai suntem. El pune poze cu mine, nu eu cu el… Noi am avut numeroase colaborări. Suntem cunoștințe și punct. Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… El a fost în casa mea mereu. Cu noi în vacanță, cu mine, cu soțul meu, cu fostul meu prieten, cu toată lumea. Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, spunea Vlăduța Lupău.