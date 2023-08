Vlăduța Lupău, schimbare radicală de look. Ce și-a făcut faimoasa cântăreață: ”Ca în liceu”

Vlăduța Lupău nu mai are nevoie de nicio prezentare. Recent, cântăreața de muzică populară și-a uimit fanii cu o nouă schimbare de look. Artista a decis să revină la un look pe care-l purta foarte des în liceu.

Vlăduța Lupău, schimbare de look!

Ca orice vedetă, Vlăduța Lupău este activă în mediul online unde îți ține urmăritorii la curent cu toate noutățile din viața acesteia. Recent, artista le mărturisea fanilor că se confruntă cu problema căderii părului. Din acest motiv, cântăreața a fost nevoită să urmeze o serie de tratamente pentru creșterea părului. Cu timpul, părul acesteia și-a revenit. După încheierea tratamentului, vedeta a decis să își facă o schimbare și să revină la look-ul din liceu.

Te-ar putea interesa și: Vlăduța Lupău, imagini rare din liceu. O mai recunoști? Cum arăta cântăreața de muzică populară la 16 ani

Cum s-a vopsit artista?

Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a simțit nevoia să-și facă o singură șuviță blondă, cum obișnuia să facă în liceu. De data aceasta, Vlăduța Lupău nu s-a rezumat doar la o șuviță ci la mai multe. De asemenea, artista a decis că a venit momentul să-l și tundă puțin.

”Din liceu aveam o suviță blondă, pe care nu am mai făcut-o de când am rămas însărcinată. Azi e momentul să o refac! (…). Tuns, spălat, suvițat, aranjat.”, a scris Vlăduța Lupău pe contul ei personal de Instagram.

Te-ar putea interesa și: Modificarea majoră făcută de Vlăduța Lupău la față. Femeile sunt extaziate de rezultatul final FOTO

Ce alte obiceiuri mai avea artista?

În timp ce la alte obieciuri a revenit, există și altele la care a fost nevoită să renunțe. De când a devenit mama, artista susține că nu rămâne peste noapte în locurile în care are evenimente. În schimb, aceasta preferă să meargă acasă, unde petrece timp cu băiețelul ei.

„Pe vremea când eu eram tânără îmi plăcea să rămân peste noapte în orice oraș aveam de cântat sau de petrecut. Acum, de la o vârstă, când mă așteaptă dulceața acasă plec din orice colț al țării, nu contează câte ore, dar dimineața sau noapte la orice oră vreau să ajung acasă la piticania mea. Așa că am plecat, după ce ne-am distrat și a fost frumos la botez”, a mărturisit cântăreața pe InstaStory.

Te-ar putea interesa și: Ce făcea Vlăduța Lupău când nu era celebră şi nu avea bani. Nu şi-a permis mereu să dea petreceri scumpe. Foto de colecţie