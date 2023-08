Vlăduța Lupău, gafa făcută la plajă. Le-a arătat-o fanilor în toată splendoarea. Mulți așteptau să vadă imaginile

Vlăduța Lupău s-au fotografiat în vacanță, dar un detaliu a trecut neobservat. Vedeta a vrut să împărtășească bucuria cu fanii ei, dar nu s-a gândit că se va face de râs. Oamenii de pe Internet au observat imediat ceva în neregulă cu poza, dar artista nu a băgat în seamă.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Este îndrăgită și apreciată de o mulțime de oameni și a reușit să strângă o adevărată comunitate de oameni, pe care îi ține la curent cu tot ce e nou.

Artista muncește foarte mult în această perioadă, are o mulțime de evenimente pe care trebuie să le onoreze, dar nu uită nici de relaxare și momentele în familie. Aceasta i-a luat pe cei dragi și a mers la Neptun, unde a ținut să surprindă câteva cadre.

Un detaliu, însă, i-a scăpat artistei, conform PLAYSPORT. Putem observa că Vlăduța arată foarte bine, dar sigur o vom vedea și pe doamna goală din spatele ei. Plaja era mult prea aglomerată și artista s-a strecurat printre ceilalți turiști și nu a mai observat ce era în jur.

Fanii au apreciat-o, însă, pentru modestia de care a dat dovadă. Mulți au rămas surprinși că nu a optat pentru o destinație turistică exotică și nici măcar nu a închiriat un șezlong, ci a ales să stea pe rogojină.

Vlăduța Lupău arată în mare fel, deși a trecut printr-o naștere. Cu toate acestea, s-a îngrășat doar 12 kilograme, ceea ce a făcut-o să se simtă o femeie norocoasă, cu o genă impresionantă. Multe fane și-au dorit să afle cum a reușit să slăbească, iar artista nu s-a ascuns deloc.

De opt kilograme a scăpat rapid, chiar înainte să vină acasă cu cel mic, iar în scurt timp a reușit să le piardă pe toate. Artista mărturisește că nu a ținut niciodată vreo dietă, pentru că are un stil de viață activ, muncește mult, cântă, ceea ce a ajutat-o să dea imediat jos și să arată ca înainte de sarcină.

„Într-adevăr, mă mândresc cu faptul că nu am rămas cu multe kilograme în plus, dar pot să spun că am și avut noroc, cred, cu genetica. Am pus 12 kilograme în sarcină, iar primele 8 le-am dat jos în primele zile, până am ajuns acasă.

Nu sunt nevoită, și n-am fost niciodată, să țin dietă și regim, pentru că mereu am fost slabă și nici nu exagerez cu mâncarea. Adică cred că apuc să mănânc de două ori pe zi, iar în zilele în care cânt depun mult efort și organismul îmi cere doar apă. Deci asta e dieta… Cânt!”, a spus Vlăduța Lupău pentru viva.ro.