Vlăduța Lupău a rupt tăcerea despre „boala a secolului la femei”: „Nu are leac prin tratament” VIDEO

Vlăduța Lupău a rupt tăcerea! „Boala secolului la femei”, așa cum se mai numește endometrioza, este o boală în care țesutul asemănător mucoasei uterine crește în afara uterului. Boala provoacă durere și/sau infertilitate. Endometrioza afectează aproximativ 10% din populația feminiă a globului. Astea înseamnă 190 de milioane dintre femeile și fetele de vârstă reproductivă la nivel mondial. Invitată la Mihai Morar, fanii au putut-o urmări pe una din vedetele momentului. Vlăduța Lupău a rupt tăcerea despre „boala a secolului la femei”, declarând că „Nu are leac prin tratament”.

Există o boală puțin cunoscută, dar extrem de frecventă. Boala afectează 1 din 10 femei, la nivel mondial. Multe femei se luptă în tăcere, fără să știe că o au. Afecțiunea este cunoscută sub numele de endometrioză și poate afecta femei de toate vârstele.

La nivel mondial, endometrioza afectează cel puțin 190 de milioane de femei, iar experții cred că numărul real este mai mare din cauza cazurilor nediagnosticate. „Endometrioza impune o povară economică substanțială asupra societății, în principal legată de pierderea productivității”, au scris cercetătorii pentru Oxford Journals’ Human Reproduction Update.

Endometrioza apare atunci când țesutul uterin crește în afara uterului, putând afecta alte organe și provocând adesea dureri puternice. Durerile apar, în special, înainte și în timpul ciclului menstrual al unei femei. Simptomele includ durere debilitantă, infertilitate, schimbări de dispoziție, sex dureros și alte probleme care pot interfera cu viața de zi cu zi.

Această afecțiune dureroasă le face pe femei să piardă, în medie, 10 ore de muncă pe săptămână, sau o zi de lucru, pentru a se odihni și a merge la medic, potrivit unui studiu privind productivitatea pierdută la locul de muncă.

De multe ori, femeile sunt diagnosticate greșit, ceea ce duce la întârzierea tratamentului. Costurile au crescut constant, nota de plată estimată atribuită pierderii productivității și altor factori a fost de 22 de miliarde de dolari în 2002, la nivel mondial.

Una din vedetele momentului, Vlăduța Lupău face parte din această categorie a femeilor care suferă în tăcere de endometrioză. Până de curând nu s-a știut despre această gravă afecțiune a vedetei. De altfel, Vlăduța Lupău a rupt tăcerea, invitată fiind la podcastul lui Mihai Morar, unde a povestit despre această boală:

„În urma mai multor analize, am descoperit că am endometrioză. Nu mai sufăr, m-am tratat. Dar, până să-mi tratez această boală, multe fete mi-au zis că trec prin ce am trecut eu, le sfătuiesc așa.

Eu am trecut, până la decizia de a mă opera, pentru că boala asta, cumva, nu are leac prin tratament. Acum, nu sunt eu medic, dar eu am fost la mai mulți medici, până am ajuns să mă duc la operație. Endometrioza este o boală a secolului la femei care nu are o deslușire.

Și ea tot crește. Și, mai mult decât atât, chiar dacă o operezi, are șanse să recidiveze. Și tu, dacă îți dorești un copil și ai această boală, nu prea ai cum să stai să te bazezi că o sa faci tratament și o să fie bine. Deși sunt cazuri, probabil mai puține, care au reușit să rămână însărcinate și având această boală”, a mărturisit Vlăduța Lupău în cadrul podcastului lui Mihai Morar.