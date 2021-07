Vlăduța Lupău a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă chiar acum în viața cântăreței

Devenită fenomen pe platforma video Youtube, Vlăduța Lupău și-a câștigat repede loc în inimile fanilor. Are o carieră în plină ascensiune, și o familie frumoasă, alături de Adi Rus. Cu alte cuvinte vedeta se consideră o femeie fericită. În ultima vreme, însă, și-a cam pus fanii pe jar, după vizitele cam dese la medic.

Pentru mulți numele vedetei este sinonim cu cheia succesului. În acești câțiva ani, de când este în lumina reflectoarelor, Vlăduța Lupău a demonstrat că poți să-ți îndeplinește visul, dacă vrei și dacă muncești.

Marea surpriză a fost a atunci când vedeta le-a destăinuit celor care o urmăresc pe Instagram, care este de fapt meseria ei de bază. Recent Vlăduța Lupău, în dialogul ei frecvent cu fanii, le-a mărturisit că a terminat Facultatea de Medicina Veterniară, dar nu a mai reușit să meargă mai departe. Motivul, spune tânăra, a fost cariera pe care a ales-o în cele din urmă.

„Eu am terminat Facultatea de Medicină Veterinară acum 5 ani. Am rămas la Doctorat, îmi pare rău că am lăsat acest domeniu deoparte, îmi plăcea mult.

Dar succesul venit odată cu muzica m-a făcut să las deoparte cabinetul. Nu cred că voi mai face vreodată asta.”, povestește Vlăduța Lupău.