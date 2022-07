Vladimir Putin, umilit de președintele Turciei în timpul întâlnirii de la Teheran. Ce a fost pus să facă. Video

În urmă cu o zi, Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său turc la Teheran, acolo unde au negociat despre un acord privind reluarea exporturilor de cereale din Ucraina. Așa se face că, liderul rus a fost supus unui moment extrem de stânjenitor, care a fost filmat. Imaginile au fost publicate în spațiul public, dvenind virale în scurt timp.

Vladimir Putin a trăit, ieri, momente rușinoase în Teheran, acolo unde a fost nevoit să aștepte apariția omologului turc, Tayyip Erdogan, care s-a lăsat așteptat mai bine de un minut.

În tot acest timp, liderul rus a devenit tensionat, fiind evident că nu îi surâde gestul prețedintelui turc, dar în același timp, încercând să simuleze o așteptare în liniște, în timp ce își împreuna mâinile și își clătina corpul. În cele din urmă, liderul turc și-a făcut prezența, iar cei doi și-au strâns mâinile în semn de salut.

Președintele rus, Vladimir Putin, a avut o întâlnire, marți, la Teheran, cu liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în încercarea de a dezvolta noi parteneriate economice, după ce Occidentul i-a impus mai multe pachete de sancțiuni.

În timpul vizitei sale în Iran, Putin a avut o întâlnire și cu Tayyip Erdogan pentru a discuta despre mecanismele care ar permite exportul cerealelor din Ucraina, având în vedere că în acest moment este blocat de Rusia. Mai exact, cei doi au discutat despre un posibil acord care ar permite reluarea acestor exporturi.

În urma întâlnirii de la Teheran, Vladimir Putin a declarat că nu au fost rezolvate toate problemele legate de transportul de cereal, însă a fost optimist cu privire la ce va urma, subliniind că „ faptul că există mișcare este deja bine”.

Prin urmare, la finalul acestei săptămâni, Rusia, Ucraina, Turcia și Națiunile Unite ar urma să semneze un acord care vizează reluarea transporturilor de cereal din Ucraina.

După întâlnirea de marți, Vladimir Putin a devenit ținta ironiilor jurnaliștilor de la Kremlin, care au creat un afiș în care este adăugată o distanță semnificativă între Putin și interlocutori, care ar ține locul celebrei mese albe la care președintelui rus i-a primit pe toți liderii care l-au vizitat în toată perioada pandemiei. Astfel, aceștia au adăugat pe Twitter o poză editată în care au reinventat întâlnirea din Iran.

Deplasarea în Iran este a doua vizită pe care Vladimir Putin o face, de la 24 februarie, atunci când a decis invadarea Ucrainei.

Legăturile dintre Rusia și Iran au luat naștere, în special în urma sancțiunilor impuse de Occident, după ce liderul de la Kremlin a afirmat că sunt cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei, din istoria sa modernă, acestea reprezentând o declarație de război economic, motiv pentru care, este nevoit să caute aliați în ţări precum China, India ori Iran.

Un consilier de la Kremlin a precizat presei de la Moscova că „acest contact cu ayatollahul Ali Khamenei este foarte important şi că un dialog bazat pe încredere s-a dezvoltat între cei doi, pe chestiuni cruciale”.

Vezi imaginile cu Vladimir Putin, pus să aștepte singur mai bine de un minut:

