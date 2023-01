Vladimir Putin, o nouă dovadă că face teroare în Ucraina. Rusia a atacat cu bombe termobarice o regiune eliberată de Kiev. Ce efecte produce

Armata rusă nu mai are limite în război astfel că, în urmă cu puțin timp, au fost publicate pe rețelele sociale imagini video care descriu acțiunile teroriste ale Rusiei în Ucraina. Astfel, regiunea Lugansk a fost bombardată cu arme termobarice, un tip de armament extrem de controversat din cauza efectelor dezastruase pe care le produce.

Rusia a făcut publice pe rețelele sociale imagini cu bombardamente din regiunea Lugansk, acolo unde într-un oraș eliberat de curând de Kiev au fost folosite bombe termobarice împotriva armatei ucrainene.

Arma termobarică este cunoscută și sub numele de „bombă cu vid”, fiind renumită pentru efectele catastrofale care le produce, fiind cea mai puternică armă convențională (care nu este nucleară). Mai mult, armata lui Vladimir Putin este cunoscută drept posesoare a unor lansatoare speciale pentru acest tip de rachete termobarice TOS-1, poreclite „Buratino”.

Așa se face că armata lui Vladimir Putin a atacat cu bombe termobarice pozițiile ucrainene de lângă un sat din apropiere de Svatove, în regiunea Lugansk, zonă eliberată zilele trecute de către armata Kievului.

Armele termobarice sunt considerate de către Moscova „aruncătoare grele de flăcări”, acestea putând lansa rachete termobarice pe o distanță de până la 9 kilometri.

Pe lângă efectele catarstrofale produse pe direcția undei de șoc, bombele termobarice generează răni grave, de cele mai multe ori fatale pentru oameni, astfel că provoacă rupturi ale organelor interne și asfixiere în cazul tuturor vietăților care se află în raza de acțiune a exploziei.

Mai multe surse au acuzat Rusia pentru folosirea acestor bombe, inclusiv asupra civililor, încă de la începutul invaziei în Ucraina, însă oficialii de la Moscova au negat aceste acuzații.

Potrivit presei internaționale, o bombă cu vid conține un container cu gaz și două încărcături distincte.

În momentul în care este lansat și ajunge în zona țintei, primul detonator eliberează gazul din container, care ulterior se extinde și pătrunde în adăposturile sau locațiile nesigilate complet.

A doua încărcătură „aprinde” apoi respectivul gaz, provocând o explozie uriașă similară cu o uriașă minge de foc și o undă de șoc în urma căreia oxigenul din aerul înconjurător este „aspirat”.

Vezi imagini cu lansarea bombelor termobarice de către armata rusă în Ucraina:

Russian heavy flamethrower systems TOS-1 Buratino obliterate 🇺🇦towns

Russia lobs thermobaric missiles at Novoselivske town in Luhansk oblast, eastern Ukraine. Beyond blast effects, thermobaric weapons cause severe internal organ damage & asphyxiation.

📹https://t.co/IRMgs71dwE pic.twitter.com/FfyhZlD0aW

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 11, 2022