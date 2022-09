„Vladimir Putin nu mai are variante”. Dezvăluirea care aruncă în aer planul Rusiei de a distruge Occidentul

Discursul lui Vladimir Putin a agitat din nou apele, în contextul în care, în ultimele zile, Ucraina a obținut mai multe victorii pe câmpul de luptă. Din acest motiv, liderul Rusiei a anunțat că războiul nu se va termina, ci mai mult, acesta va trimite să lupte peste 300.000 de rezerviști. Doi analiști militari români au dezvăluit situația în care se află Rusia în acest moment și cum poate acționa Vladimir Putin în consecință.

Mobilizarea parțială în Ucraina, cea mai dificilă parte a războiului

Victoriile obținute de Ucraina, cât și alința celor mai mari puteri mondiale împotriva Rusiei au reușit să scoată la suprafață cele mai întunecate laturi ale dictatorului de la Kremlin. Simțindu-se înfrânt și încolâit de toată lumea, inclusiv de foștii aliați, Vladimir Putin a decis să scoată la bătaie ultima armă care mai poate crea reacții în rândul „inamicilor”. Astfel, el a reamintit iar despre un atac nuclear, care l-ar ajuta să își apere țara și să răspundă „șantajului” făcut de Occident.

Mai mult ca niciodată, liderii mondiali au luat în serios această posibilitate, fiind o dovadă clară a slăbiciunii lui Vladimir Putin. Astfel, un om care este deja înfrânt, nu mai are ce pierde, așa că își permite să riște și cu cele mai periculoase arme.

Constantin Ciorobea, fost locțiitor al șefului Secției operații informaționale din comandamentul NATO din Italia, a declarat pentru Adevarul.ro că Vladimir Putin este înconjurat din toate părțile, fiind martor la distrugerea țării prin propriile decizii.

„Putin este hăituit. Nu a oferit nimic Rusiei cu această invazie. Mai mult, au murit oameni și s-au trezit cu embargoul occidental pe cap. Este în panică pentru că pierde teren pe toate fronturile în Ucraina și este în pericol să piardă și legătura terestră cu Crimeea. Atunci a decis mobilizarea și accelerarea referendumurilor din zonele în care sunt separartiștii pentru a le integra, în viziunea lui, în Federația Rusă”, a transmis acesta.

Folosirea armelor nucleare, inutilă pentru Rusia

În continuare, specialistul a dezvăluit că niciunul dintre planurile pe care Vladimir Putin le are cu scopul de a câștiga războiul, nu i-ar aduce victorie. Chiar dacă fiecare acțiune agresivă pe front are pentru liderul rus o explicație „pertinentă”, din păcate, acesta nu are variante să învingă o lume întreagă, aliată pentru a apăra și a susține Ucraina.

Doctorul Constantin Ciorobea a dezvăluit că nici măcar folosirea armamentului nuclear nu l-ar ajuta pe Putin să sperie Occidentul, ci din contră, ar reuși să se izoleze complet și de țările care în acest moment sunt neutre în acest război.

„Atunci, spune el, va avea motivul de a utiliza militari pe care îi mobilizează acum pentru a «apăra respectivele zone de agresiunea neonazistă». Oricum, părerea mea este că nu prea mai are variante. Nici măcar utilizarea unei arme nucleare tactice în Ucraina nu i-ar da un avantaj prea mare pe front, iar contraofensiva Kievului ar continua într-un fel sau altul. Mai mult, utilizarea armelor nucleare ar trimite Rusia într-o dizgrație internațională fără precedent. Sunt sigur că până și China s-ar delimita de o țară care folosește armament nuclear”, a declarat contraamiralul (r.) doctor Constantin Ciorobea, fost locțiitor al șefului Secției operații informaționale din comandamentul NATO din Italia.

Vladimir Putin speră că Occidentul va ceda

Pe de altă parte, analistul militar Aurel Cazacu întărește ideea că Vladimir Putin nu mai are nicio șansă să câștige acest război, așa că, singura speranță în toate acțiunile sale este aceea de a intimida Occidentul pentru a mai câștiga puțin timp. În ciuda faptului că liderul rus dă vina pe cei care au condus operațiunile militare, armata rusă nu mai are șanse reale să câștige în acest război.