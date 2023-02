Vladimir Putin, nou derapaj. Declaraţiile liderului rus uimesc lumea întreagă: „Suntem obligaţi să reacţionăm”

Preşedintele rus Vladimir Putin lansează noi acuzații la adresa alianței militare NATO, pe care o acuză că participă la războiul din Ucraina prin furnizarea de arme. Într-un interviu difuzat, duminică, de televiziunea rusă de stat Rossiya-1, liderul de la Kremlin susține că Organizația Nord-Atlantică ia parte la crimele regimului de la Kiev.

Dictatorul rus a mai precizat că Occidentul are un singur scop, și anume să distrugă fosta Uniune Sovietică, în frunte cu Federaţia Rusă. Potrivit lui Putin, „abia atunci ne vor accepta în aşa-zisa familie a popoarelor civilizate”.

În interviu, Vladimir Putin amintește că Moscova a fost „obligată să reacționeze” prin acest război.

Comentariile președintelui rus intervin în contextul în care NATO vrea să-şi accelereze livrările de armament şi muniţie către Ucraina. În urmă cu 10 zile, membrii alianței s-au reunit la Bruxelles pe această temă.

Concomitent, americanii au anunțat o producţie de obuze (calibrul 155 de milimetri) destinate Ucrainei, iar la sfârşitul lunii ianuarie, Franţa şi Australia au semnat un acord în vederea livrării mai multor arme Kievului.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, marți, că Moscova își suspendă participarea la Noul tratat START – ultimul pact de control al armelor nucleare cu Statele Unite, ridicând brusc antetul pe fondul tensiunilor cu Washingtonul din cauza luptelor din Ucraina.

Vorbind în discursul său despre starea națiunii, șeful Kremlinului a mai spus că țara sa ar trebui să fie pregătită să reia testele nucleare, dacă americanii fac asta, o mișcare care ar pune capăt interdicției globale în vigoare din timpul Războiului Rece.

