Vladimir Putin, discurs halucinant cu ocazia Zilei Victoriei. Mesajul cu care șochează o lume întreagă

Rusia celebrează astăzi Ziua Victoriei, un eveniment extrem de important, pentru care pregătirile au început de la primele ore ale dimineții. După cele 75 de zile marcate de operațiuni militare agresive, Occidentul se aștepta ca data de 9 mai să fie ziua în care Vladimir Putin să declare victorie împotriva Ucrainei. Cel care a dat comanda forțelor armate pentru a începe defilarea a fost ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, care ulterior l-a anunțat pe liderul rus că totul este pregătit pentru a susține discursul.

Vladimir Putin, mesaj propagandistic către poporul și militarii ruși

Ca în fiecare an, Vladimir Putin se află în Piața Roșie, acolo unde mii de oameni s-au adunat cu drapelul Rusiei în mână pentru a sărbători victoria obținută în cel de-al Doilea Război Mondial împotriva Germaniei naziste. În acest an, ziua de 9 mai are o încărcătură istorică mult mai mare, astfel că Vladimir Putin a așteptat acest moment pentru a lăuda operațiunile din Ucraina pentru apărarea Rusiei de către forțele armate rusești. Astfel, întregul discurs propagandistic a avut rolul de a plasa Rusia drept o victimă a Occidentului, care a reușit să facă față singură tuturor atacurilor îndreptate către poporul rus.

„Dragi cetățeni ai Rusiei, dragi veterani, militari, ofițeri, generali, vă felicit cu Ziua Victoriei. Apărarea patriei mereu a fost sfântă. (…) Și în aceste momente ai noștri luptă în Donbas pentru țara noastră Este o zi importantă. Ne mândrim cu o generație de victorioși care au luptat împotriva nazismului. Rusia mereu a luptat pentru siguranță. Rusia a chemat Occidentul la un dialog rațional. Totul a fost în zadar. Țările nu au vrut să ne asculte. Asta înseamnă că ei au avut alte planuri și noi vedem asta. NATO a început exerciții militare în apropierea țării noastre. Este inacceptabil. SUA, după căderea Uniunii Sovietice a vorbit despre unicitatea lor, umilind întreaga lume. (…) Astăzi în Donbas oamenii noștri se luptă pe pământurile noastre. Mă adresez militarilor noștri de acolo: Voi luptați pentru patrie, pentru oameni. Astăzi înclinăm capul în fața tuturor celor care au murit în război. În fața mamelor, soțiilor, fraților, surorilor, copiilor. (…) oameni nevinovați au murit în Donbas din cauza neonaziștilor. Un minut de reculegere pentru toți cei care au murit.”, a transmis Vladimir Putin în discursul său.

Ce le promite Vladimir Putin victimelor războiului

Cu un aparent profund regret, liderul Kremlinului le promite tuturor victimelor războiului, inclusiv rudelor acestora, că vor primi tot sprijinul necesar pentru a merge mai departe. În continuare, Vladimir Putin a subliniat nevoia prezenței militarilor ruși pe câmpul de luptă din regiunile separatiste din Ucraina.