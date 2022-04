Vladimir Putin a aflat cel mai de preț secret al lui Fidel Castro. E motivul pentru care nimeni nu îl poate asasina

În 2014, cineastul ultra-politic Oliver Stone a obținut interviul pe care îl căutau atât de mulți jurnaliști. Este vorba de o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. De fapt, au fost mai multe interviuri în decusul a doi ani, 2014, și 2015. Canalul de cablu premium Showtime a obținut drepturile de televiziune în 2017 pentru produsul finit al lui Stone, un documentar de patru ore intitulat „Interviurile cu Putin”. Serialul în patru părți a avut premiera pe 12 iunie 2017. Interviurile, extrem de controversate, au scos la lumină, poate, o altă față a liderului de la Kremlin. Printre multele lucruri discutate au fost și cele cinci atentate de asasinat la adresa sa, dar și motivul pentru care toate au eșuat.

Stone, care a fost numit cel mai controversat regizor de la Hollywood, a fost un critic al puterii și al afacerilor politice americane timp de decenii. El declara pentru Sydney Morning Herald că interviurile sale cu Putin vor deschide „un întreg punct de vedere pe care noi, ca americani, nu l-am auzit”.

Partenerul de producție al lui Stone în acest proiect a fost Fernando Sulichin. Cei doi au colaborat anterior la filme despre Hugo Chavez, Fidel Castro și alții. Unele dintre călătoriile lui Stone în Rusia au presupus, de asemenea, interviuri cu Vladimir Putin, dar nerealizabile până în 2014.

Stone aduce în discuție multiplele tentative de asasinat împotriva lui Putin. În număr de cinci, toate au eșuat, și, conform liderului de la Kremlin, eșecurile s-au datorat unui singur aspect, serviciul de securitate pe care acesta îl are.

„Oliver Stone: De trei ori președinte, cinci tentative de asasinat, mi s-a spus. Nu la fel de multe ca [Fidel] Castro, pe care l-am intervievat. Cred că el trebuie să fi avut vreo 50. Dar sunt cinci legitime despre care am auzit.

Vladimir Putin: Da, am vorbit cu Castro despre asta Și mi-a spus: Știi de ce sunt încă în viață?. L-am întrebat: De ce? Pentru că eu am fost întotdeauna cel care s-a ocupat personal de securitatea mea. Dar da, îmi fac treaba. Iar ofițerii de securitate și-o fac pe a lor și încă își fac treaba cu destul succes.

Oliver Stone: Cu alte cuvinte, ai încredere în securitatea ta, iar ei au făcut o treabă excelentă.

Vladimir Putin: Am încredere în ei.

Oliver Stone: Pentru că întotdeauna primul mod de asasinare… încerci să pătrunzi în securitatea președintelui.

Vladimir Putin: Eu știu asta. Știți ce se spune în rândul poporului rus? Se spune că cei care sunt destinați să fie spânzurați nu se vor îneca.

Oliver Stone: Care este soarta dumneavoastră, domnule? Știți?

Vladimir Putin: Doar Dumnezeu ne cunoaște destinul, al tău și al meu Într-o zi, acest lucru se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Întrebarea este ce vom fi realizat până atunci în această lume trecătoare, dacă ne vom fi bucurat de viață?”, este dialogul dintre cei doi.