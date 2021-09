Vlad Voiculescu continuă dezvăluirile despre Florin Cîțu și Klaus Iohannis: ”Acești oameni puteau fi salvați”

Vlad Voiculescu a continuat dezvăluirile despre Florin Cîțu și Klaus Iohannis. Acesta spune că este vorba despre o propunere făcută în scris celor doi, propunere care, crede el, ar fi putut salva multe vieți dacă i s-ar fi dat curs.

Vlad Voiculescu a afirmat, după congresul PNL că autoritățile sanitare ar fi „temperat în mod miraculos” creșterea incidenței infectărilor cu Covid, chiar înainte de congresul de sâmbătă, fapt negat ulterior de DSP, Direcția de Sănătate Publică.

Însă azi, Vlad Voiculescu lansează noi acuzații pe Facebook, în care spune că a decis să publice propunerea făcută în scris premierului și președintelui, care ar fi putut salva mii de vieți dacă i s-ar fi dat curs.

”Am decis să public astăzi propunerea făcută în scris premierului și președintelui, care ar fi putut salva mii de vieți dacă i s-ar fi dat curs.

În primele zile din ianuarie le-am propus celor doi ca prioritatea zero să fie vaccinarea celor bătrâni (cei peste 60 de ani) și a celor bolnavi (cei cu comorbidități).

Pentru că România dispunea în acele luni de puține doze de vaccin, am propus prioritizarea celor două categorii și întârzierea vaccinării “esențialilor” până în luna martie.

Documentul transmis către premier în data de 14.01.2021 îl las în primul comentariu (n.red. documentul poate fi gasit AICI). Același document a fost prezentat președintelui, în prezența premierului și a tuturor celor invitați de președinte la discuție, câteva zile mai târziu.

Inițial am încercat să rezolv intern, fără scandaluri publice care uneori ajung să facă mai rău – şi o vreme am fost convins că voi reuşi să obțin ceva atât de firesc şi necesar. Nu s-a întâmplat, iar în 27 ianuarie am criticat şi public, în conferință de presă, faptul că nu au fost prioritizați doar cei care trebuie: bãtrânii, bolnavii.

Propunerile mele de a-i prioritiza pe cei cu adevărat vulnerabili şi de modificare a unei Hotărâri de Guvern deja existente au fost respinse. În practică, lucrurile au stat chiar mai rău – alocările CNCAV au favorizat centrele închise destinate “esențialor” (armată, sri, sts etc.), dar neaccesibile publicului, inclusiv bătrânilor și bolnavilor.

De ce? Nu erau bătrânii și bolnavii pentru domnii Iohannis și Cîțu o prioritate? Erau mai importanți “esențialii”? Nu știu. Ce știu este că astăzi lucrurile arată așa: 94,5% din decese sunt din rândul celor bolnavi (cei cu comorbidități), 85.8% din decese sunt din rândul celor bătrâni (persoane peste 60 ani). Iar din totalul celor decedați, 92% nu fuseseră vaccinați.

Am vorbit atunci pe șleau despre nevoia de a-i proteja pe cei mai vulnerabili dar și despre nevoia transparenței alocării vaccinurilor. Șocantă pentru mine atunci a fost liniștea ce s-a așternut în sală.

La fel ca la toate celelalte discuții cu președintele, nimeni dintre cei prezenți nu a îndrăznit să crâcnească. Răspunsul președintelui a venit sec: “este decizia premierului”.

Decizia premierului o cunoaștem deja: au fost prioritizați “esențialii”, nu bătrânii, nu bolnavii, iar când Ministerul Sănătății a devoalat dimensiunea problemei publicând datele privind alocarea vaccinurilor, a trimis Corpul de Control și cei deranjați au orchestrat o campanie media de defăimare împotriva echipei mele.

Până astăzi, 94,5% din decese sunt din rândul celor bolnavi (cu comorbidități), 85.8% din decese sunt din rândul celor bătrâni, aproape toți (92%) nevaccinați. O parte dintre acești oameni ar fi putut fi salvați”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina personală de Facebook.