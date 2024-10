Vlad Gherman, cu branulă la mână pe internet. Ce intervenție medicală de 14 ore și-a făcut: “Încep acum câteva nopți în care nu mă voi odihni”

Vlad Gherman, actorul cunoscut din serialele românești de succes, și-a surprins fanii cu o postare pe rețelele sociale în care apare cu o branulă la mână. Într-o descriere sinceră și emoționantă, el a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție medicală de lungă durată, ce a durat aproximativ 14 ore. El a subliniat că perioada de recuperare nu va fi ușoară.

Vlad Gherman a atras atenția pe internet, apărând cu o branulă la mână și dezvăluind că a trecut printr-o intervenție medicală complexă. Într-o postare sinceră, actorul a povestit despre procedura de implant de păr de 14 ore, precizând că a necesitat mai multe grefe decât în prima sa intervenție, deoarece părul său nativ continuă să cadă. În ciuda duratei lungi a intervenției, Vlad a menționat că nu a resimțit durere, dar oboseala s-a instalat în ultimele ore ale procedurii (vezi GALERIA FOTO).

Actorul a vorbit și despre eforturile echipei medicale care l-a susținut pe parcursul întregului proces, subliniind recunoștința pentru profesionalismul lor. Ca bonus neașteptat, a beneficiat și de excizia unei alunițe suspecte, ceea ce a adus un plus de liniște pentru sănătatea sa.

Cu toate acestea, Vlad știe că urmează câteva nopți dificile, deoarece va trebui să fie foarte atent să nu atingă zona implantată în timpul somnului. În ciuda disconfortului temporar, actorul este optimist și așteaptă cu nerăbdare rezultatele acestei intervenții, fiind nerăbdător să își recapete încrederea în sine, care, după cum a mărturisit, începuse să scadă din cauza problemelor legate de pierderea părului.

„Outfit Check dupa prima noapte partial dormita post implant

A fost o interventie mai lunga (14 ore) avand nevoie de mai multe grefe decat prima oara, iar asta pentru ca parul meu nativ nu se opreste din a ma parasi. A fost o procedura, la fel ca prima, lipsita de durere de la inceput pana la final, desi oboseala incepea sa isi spuna cuvantul in ultima ora din acest proces. Daca eu obosisem stand intins, va dati seama echipa cum era! Nu am cuvinte sa le multumesc, mai ales ca m-am ales si cu un bonus – o excizie a unei alunite care nu parea in ordine!

In orice caz incep acum cateva nopti in care nu ma voi odihni cum trebuie fiind si foarte atent sa nu cumva sa imi ating zona implantata, dar… abia astept ca in urmatoarele luni sa recastig increderea in mine pe care incepusem sa o pierd in ultima perioada!”, a precizat actorul Vlad Gherman pe internet.