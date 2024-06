Vlad Gherman, anunţ despre copil la nici o lună de la nuntă: „Oana trebuie să ia o mică pauză”

Actorii Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit la începutul lunii iunie și au avut parte de o nuntă de vis. Cei doi se pregătesc să treacă la următorul nivel în viața lor, momentul în care vor deveni părinți. Ce a spus actorul despre acest lucru.

Povestea de dragoste dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu a început acum aproape trei ani, iar pe data de 2 iunie au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit într-un cadru de poveste, iar evenimentul a ieșit exact așa cum au visat. Actorii se gândesc la următoare etapă din relația lor, cea în care vor deveni părinți.

Deși nu a trecut nicio lună de la nuntă, Vlad Gherman a vorbit despre planurile de viitor alături de soția sa și a mărturist că așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil și speră ca acest lucru să se întâmple în viitorul apropiat. De asemenea, a spus că vor să continue să lucreze în industria divertismentului, să facă multe filme și seriale.

Vlad Gherman are proiecte și pe plan muzical. El lucrează la două piese, dar le-a lăsat deoparte pentru că a fost ocupat cu organizarea nunții. Dar a promis că fanii săi se vor bucura o nouă piesă pe care o va lansa pe piață.

”Am lucrat la două piese, pe care încă nu le-am terminat. Știu că am făcut o pauză destul de mare de la ultima piesă, dar nici nu am avut foarte mult timp. Am fost și cu organizatul nunții. A fost o perioadă un pic mai agitată, dar promit că o să vină și o piesă în curând”, a adăugat actorul.