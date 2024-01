Viviana Sposub, secretul unui corp perfect, fără dietă! Ce mănâncă vedeta și nu se îngrașă: “Nu pot să mă abțin” VIDEO EXCLUSIV

Viviana Sposub este una dintre cele mai frumoase apariții din showbiz. Vedeta are un trup de invidiat și, totuși, nu este adepta dietelor. Iubita lui George Burcea a fost prezentă la un eveniment monden și ne-a oferit detalii despre stilul său de viață. Fosta prezentatoare TV ne-a dezvăluit secretul său.

Viviana mănâncă orice și nu se îngrașă! Da, este posibil, iar vedeta nu a ezitat și a spus toți pașii pe care îi urmează, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În trecut, Viviana Sposub a participat la show-ul Bravo, ai Stil!, unde s-a făcut imediat remarcată și a câștigat multă notorietate. În acea perioadă, din cauza stresului, a slăbit peste 7 kilograme într-un timp foarte scurt. Pe atunci, cântărea aproximativ 50 de kilograme, mânca doar o data pe zi, seara.

Chiar dacă pare imposibil, Viviana Sposub ne-a dezvăluit că nu se abține de la mâncare, dar nici nu ține dietă și, totuși, nu se îngrașă! Să fie, oare, pur și simplu noroc? Noi avem toate detaliile de la iubita lui George Burcea, despre stilul său de viață!

Nu țin dietă, Dumnezeu m-a înzestrat cu un corp și un metabolism, încât mănânc ce vreau eu, uneori. În sensul în care, chiar mănânc de toate, dar încerc să am un echilibru, nu vreau să exagerez”, a dezvăluit iubita lui George Burcea, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

De altfel, odată cu trecerea Crăciunului și a Revelionului, Viviana Sposub ne-a dezvăluit că a mâncat preparate tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă.

“Am mâncat de toate. Mi-a făcut mama sarmale, ardei umpluți, am mâncat și cozonaci. Am fost la tot felul de evenimente, am întâlnit peste tot mâncare și nu m-am abținut!”, a mai spus Viviana Sposub, în exclusivitate pentru Playtech Știri.