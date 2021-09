Viviana Sposub, din culisele fostei relații. Cum și-a pierdut o bună prietenă din cauza lui Ionuț Rusu

Viviana Sposub rupe tăcerea abia acum despre despărțirea de celebrul Ionuț Rusu, actor de comedie. Deși frumoasa moldoveancă formează un cuplu cu George Burcea, trecutul încă o urmărește, așa că vedeta a ținut să clarifice lucrurile despre relația cu Ionuț Rusu. Cum și-a pierdut o bună prietenă din cauza fostului iubit.

Viviana Sposub și Ionuț Rusu au format un cuplu și puțini știu acest lucru, deoarece și-au trăit povestea de iubire discret. Din păcate, relația nu a durat foarte mult, pentru că s-au despărțit. Acum, fosta vedetă PRO TV dă cărțile pe față despre Ionuț Rusu. De ce și-a pierdut o bună prietenă din cauza lui?

Viviana Sposub și Ruxi Opulență s-au împrietenit datorită lui Ionuț Rusu. Cu prima actorul începuse o relație, iar cu a doua era prieten. Cele două deveniseră foarte bune prietene, erau văzute des împreună, semn că se înțelegeau foarte bine. Însă minunea nu a durat foarte mult. Vivi și Ruxi au ajuns să nu-și mai vorbească.

Cele două vedete au dat cărțile pe față în ediția de vineri seara, 17 septembrie 2021, de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Viviana Sposub și Ruxi Opulență au decis să dezvăluie ce a dus la ruptura dintre ele două.

„Nu am absolut nimic de ascuns. Am avut o relatie cu un baiat care se intampla sa fie unul dintre prietenii buni ai lui Rux. A fost o relatie in care m-am imprietenit cu Ruxi, avem foarte multe amintiri, povesti, vacante impreuna, tot felul de momente frumoase sau mai putin frumoase.

În schimb, Ruxi Opulență este de altă părere. Vedeta spune că s-a simțit exclusă din grupul lor de prieteni, în special de către Viviana Sposub.

Viviana Sposub a negat acest lucru spus de fosta ei prietenă. Pentru a-i demonstra că nu a fost vorba de așa ceva nicio secundă, asistenta tv i-a cerut scuze lui Ruxi.

„Imi pare rau ca ti s-a transmis asta. Tu stii prea bine ca ne intelegeam si de fiecare data am petrecut timp de calitate. In momentul in care s-a produs o disensiune intre noi, eu am fost cea care am insistat sa continuam mica amicitie. Ma intristeaza sa aflu ca Ruxi a fost instiintata ca eu nu am mai dorit prietenia sau eu nu te-am dorit in grup.

Tu ar trebui sa stii mai bine decat mine ca am avut o altfel de relatie amandoua. Ca s-a ajuns aici, asa a fost sa fie si mi-ar placea sa lasam ce-am fost in trecut si sa continuam sa fie bine, dar sa lasam asta in trecut. Noi doua, real, nu am avut niciodata nicio discutie. Eu am inteles ca esti suparata de ce ai auzit din gura lui. Eu iti spun acum partea mea si tu tragi concluzia.”, i-a spus Viviana Sposub lui Ruxi Opulență.