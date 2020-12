Viviana Sposub, desființată de o rivală de la Ferma. Ce i-a transmis: este absolut uluitor

Lupta concurenților pentru a câștiga emisiunea ”Ferma” este tot mai acerbă, iar tensiunea crește de la o zi la alta. După ce Elena Chiriac a pierdut, în urma voturilor din casă, în fața Vivianei Sposub, aceasta a răbufnit spunând că Viviana nu merita să ajungă în finala competiției deoarece este falsă și că a rezistat acolo atât de mult timp exclusiv datorită lui George Burcea.

Viviana Sposub, desființată de o rivală de la Ferma

Astfel că Elena a criticat-o dur pe Viviana și a acuzat-o că, de când se află în „Ferma”, nu și-a arătat niciodată a adevărata față.

„Nu știu de ce a fost Viviana protejată. Poată pentru că a fost falsă din prima zi? E o fată foarte drăguță, dar nu-și dă voie să fie ea însăși. Ea nu are încredere în ea. Ea se duce la culcare machiată. Noi nu am văzut-o nemachiată. Nu are încredere în ea. Ca să se poată ridica la un nivel mediocru, ea trebuie să facă tuturor pe plac.

Ea a zis că trebuie să se coafeze, să se machieze și să se dea cu sclipici pe corp înainte să se ducă în pat cu George. Eu când am auzit acest lucru am avut un șoc. Cum așa ceva? Păi ție de George ți-e rușine, de bărbatul care te place și te iubește cel mai mult?”, a mărturisit Elena Chiriac într-una dintre cele mai recente ediții ale show-ului.

De altfel, Viviana Sposub și George Burcea par să aibă o legătură strânsă, motiv pentru care au rămas împreună și în afara emisiunii. Cei doi au rămas tot la fel de apropiați ca pe micile ecrane.

Relația dintre George Burcea și Viviana Sposub nu este văzută cu ochi buni de toți

Însă relația dintre George Burcea și Viviana Sposub nu este însă văzută cu ochi buni de toată lumea, mai ales de către unii colegi de la Ferma. Astfel că Paul Diaconescu l-a acuzat în trecut pe actor că se folosește de Viviana Sposub în cadrul emisiunii. Acum, acesta a revenit cu noi declarații, prin care susține că relația lor va ajunge la final, în mod cert

„Îmi pare așa un cuplu de joc, au niște emoții, niște nevoie de susținere, de un prieten, de un ajutor. Dar cred că este doar de conjunctură și, odată ce contextul va fi altul, nu o să mai fie niciun cuplu”, a declarat Paul Diaconescu, pentru Viva.ro.