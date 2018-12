Adevarul despre vitamina C pe care nu ti-l spune nimeni. Cât este mit și cât este realitate despre puterile ei vindecătoare

Vitamina C este cunoscută, mai ales în discuțiile uzuale, antidot împotriva răcelii. Totuși, care este adevărul despre acest mit, care circulă de ani buni printre noi?

De cele mai multe ori, atunci când răceala apare în viața ta, începi să ai parte de o mulțime de sfaturi, care te îndrumă să iei vitamina C. Acesta ar fi antidotul care te-ar putea ajuta să lupți împotriva unei viroze. Fie poți lua suplimente care au acest compus, fie îți poți introduce portocale în dietă. Dar întreaga idee că vitamina C vindecă răcelile este un mit.

Totul a început în anul 1970, când un cercetător premiat la Premiul Nobel, pe nume Linus Pauling, a descoperit beneficiile miraculoase ale vitaminei C și a publicat o carte pe acest subiect, susținând cu ardoare beneficiile sale. Iar studiile sale, care au luat forma unei cărți, intitulate Vitamina C și răceala, sunt crezute pe cuvânt și tratamentul propus este adoptat în sânul societății încă de atunci.

Tot acesta este responsabil și de răspândirea ideilor că vitamina C vindecă problemele cardiace, lepra și chiar și cancerul (în mod ironic, acesta moare în 1994 de cancer de prostată, în ciuda faptului că urma tratamentul propus cu strictețe).

Vitamina C nu poate preveni răcelile și nici cancerul, dar nu are nici puterea de a te vindeca de orice alte boli. Unele studii au arătat că administrarea regulată de suplimente care conțin vitamina C ar putea scurta durata răcelii, dar nu dacă acestea sunt administrate după instalarea răcelii.

Alți cercetători au susținut că aceasta ar putea reduce riscul problemelor cardiovasculare, pe când alții nu au identificat niciun fel de relație între cele două. Același lucru se aplică și în cazul pneumoniei, astmului, cataractei și așa mai departe.

Ideea de bază este că dacă iei suplimente de vitamina C se prea poate ca acestea să nu aibă niciun efect asupra sănătății tale. Însă, de vreme ce este o vitamină solubilă în apă, dacă ea se află în exces în organism, va fi eliminată prin urină.

Cel mai mare risc la care te supui atunci când consumi cantități considerabile de vitamina C este diareea sau alte probleme gastrointestinale, conform Popular Science.

Ca în cazul tuturor celorlalte vitamine, nu ai niciun motiv să iei acele suplimente zilnice, decât în cazul în care ai o deficiență. Mai bine te bucuri de gustul unui fruct pentru ceea ce e, fără mai da banii pe acele remedii care conțin doze mari de vitamina C și aromă artificială de portocale.