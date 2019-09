Visul oricărui bărbat! Cum a apărut Simona Halep la festivitatea China Open. Le-a luat mințile tuturor, la Beijing

Simona Halep a lăsat deoparte echipamentul sportiv în care este des văzută. Acesta a ales să facă o mică schimbare special pentru festivitatea China Open. Fotogafiile postate în mediul online au cucerit pe toată lumea. Cum a apărut campioana noastră la Beijing?

Simona Halep a făcut o schimbare care a fost foarte apreciată de către fanii săi. Tânăra sportivă poate fi văzut în ținute sport în majoritatea timpului, astfel că atunci când alege ceva diferit, este imediat încurajată și felicitată pentru noua abordare vestimentară. Aceasta s-a calificat în turul secund al turneului de la Beijing, așa că a lăsat racheta la o parte, s-a aranjat și a plecat rapid la petrecere jucătorilor.

„Schimbare rapidă pentru petrecerea jucătorilor de la China Open”, a fost mesajul Halep în descrierea fotografiei cu schimbarea care i-a uimit pe fani. Majoritatea prietenilor din online ai sportivei îi spun deseori că ar vrea să o vadă și altfel, mai ales că trupul său bine lucrat îi permite să poarte absolut orice. Cu toate astea, Halep a decis deja de multă vreme că vrea să păstreze o linie decentă și în privința aparițiilor.

Simona a reușit să se califice în turul secund al turneului de la Beijing. Amintim că aceasta ocupă locul 6 în calsamentul WTA. Tânăra campioană a trecut cu bio de suedeza Rebecca Peterson, în vârstă de 24 de ani, locul 53 WTA, scor 6-1, 6-1, și va urma să joace în turul secund contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Meciul dintre Halep și Alexandrova, locul 39 în clasamentul WTA, se va ține în cursul zilei de luni, la orele 10:30.

„Încă nu sunt 100% recuperată, încă mai simt dureri. Totuși, astăzi am fost relaxată, pot spune că nu am forțat. Am știut de la început cum să joc împotriva ei. Consider că am jucat foarte inteligent, am jucat exact cum nu îi place ei, iar asta mi-a adus victoria. Mă simt foarte bine că am câștigat, pentru că niciodată nu este ușor când te confrunți cu accidentări”

Simona Halep