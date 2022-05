Viorica Vodă rupe tăcerea despre colegii ei, după declarațiile șocante de la GOPO 2022: „Știam asta” (exclusiv)

Viorica Vodă a stârnit un val de reacții după declarațiile incredibile pe care le-a făcut pe scena Premiilor Gopo 2022, la Teatrul Național din București. Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la impact.ro, actrița a mărturisit motivul pentru care nu s-a simțit sprijinită de coelgii săi de breaslă.

La începutul lunii mai, cu ocazia festivității Premiilor Gopo 2022, actrița Viorica Vodă a șocat prin declarațiile le care le-a făcut. Artista a dezvăluit că, în cariera sa, ar fi fost victima hărțuirilor sexuale, ceea ce a declanșat o adevărată isterie printre cei prezenți.

Viorica Vodă a mărturisit, într-un interviu exlusiv pentru Impact, că a simțit că nu ar fi avut parte de sprijinul celor aflați pe scenă, la momentul dezvăluirilor șocante, și că nu știe dacă aceste declarații îi vor influența cariera artistică în vreun fel.

Situația vine de demult, ceea ce am semnalat exista și în vremea lui Ceaușescu, nu doar după 1990. Important va fi să realizăm că lucrurile pot fi schimbate!”, a declarat Viorica Vodă, în exclusivitate pentru impact.ro .

„Breasla noastră nu a fost niciodată unită. Nu are cum să schimbe Viorica Vodă această realitate! Așa că pot afirma că nu am primit prea multe mesaje de solidaritate din partea colegilor, pe acest subiect.

Viorica Vodă mărturisește că nu are niciun regret față de declarațiile pe care le-a făcut pe scena de la Gopo. Mai mult de atât, actrița este de părere că breasla actorilor nu ar fi una tocmai unită.

„Oamenii mă percep ca actrița din „Filantropica”! Or, e puțin fals acest lucru. Oamenii nu se uită la cariera unui actor în ansamblul ei. Cei mai mulți, spre exemplu, nu știu că am primit un premiu în Italia pentru un alt film în care am jucat, mult mai recent, în Italia.

Dar poate că asta face parte din menirea actorilor! Nu știu! Ceea ce știu e că-mi iubesc meseria pe care am ales-o cu ani în urmă și pe care nu am de gând s-o trădez!

Cât privește regretul, nu am ce să regret. Sinceritatea are prețul ei, ca multe alte lucruri în viață, dar nu regret niciun moment cele spuse!”, a completat actrița pentru sursa citată.