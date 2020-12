Viorica Dăncilă, sperietoare pentru o vedetă TV. Ce i-a făcut la emisiune

Viorica Dăncilă, de temut pentru o vedetă TV. Dezvăluirile făcute de persoana publică despre un interviu pe care i l-a luat fostului prim-ministru. „Mi-a fost teamă că se va supăra foarte tare.”

Denise Rifai a revenit pe micile ecrane, la Kanal D, cu emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. De atunci, i-au trecut prin platou nume grele din politică, sport sau divertisment. Cu toate acestea, singurul invitat care i-a dat palpitații a fost Viorica Dăncilă. Prezentatoarea TV se temea că fostul premier se va supăra din cauza întrebărilor, apreciind că a fost persoana publică căreia i-a adresat cele mai dure întrebări.

„Le mulțumesc celor care au venit în cadrul emisiunii, invitaților mei. Mi-am dorit foarte mult să le aduc telespectatorilor cei mai interesanți invitați, de fiecare dată, și pentru fiecare interviu în parte am muncit cu dedicare, eu și echipa mea. În continuare, cei de acasă vor avea ocazia să descopere, în interviurile de la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, multe lucruri interesante, multe dintre ele chiar nu s-au mai spus”, a mai spus ea.

Cât despre cum i-a fost anul, Denise Rifai îl descrie ca pe „cel mai ciudat și mai dur de până acum”, căci, pe lângă demisia de la Realitatea Plus, pandemia i-a frânt planurile. Partea bună, recunoaște jurnalista, este proiectul de la Kanal D.

„Cel mai ciudat an, cel mai dur din toți anii pe care i-am trăit. Mi-am dat demisia din locul de muncă, unde am profesat 10 ani, nu e puțin. Într-o secundă am făcut-o. Pandemia aceasta….cine s-ar fi gândit că vom trece prin așa ceva…? Dar partea bună a fost proiectul minunat de la Kanal D, un format puternic, extrem de interesant, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, a declarat aceasta.