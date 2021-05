Viorica Dăncilă s-a angajat. Surpriză colosală: pentru cine va munci de la 1 iunie

Viorica Dăncilă a decis să nu mai stea pe gânduri și să ocupe din nou un post cu prestanță. Fosta colegă a lui Liviu Dragnea din cadrul Partidului Social Democrat s-a angajat. Pentru cine urmează să muncească? Prima zi de lucru este chiar pe 1 iunie.

Surpriză uriașă pentru românii care o susțin chiar și după ce aceasta a părăsit postul înalt de la cârma PSD-ului. Viorica Dăncilă este viitorul consilier de strategie din echipa lui Mugur Isărescu.

Fostul premier ar urma să înceapă munca de pe data de 1 iunie. Concret, Dăncilă urmează să ocupe de la începutul lui iunie postul de Consilier de Strategie de Sustenabilitate și Energie Verde. Fostul prim-ministru îl va avea coleg și pe Petre Roman care ar urma să se alăture în echipa de consilieri ai Guvernatorului Bănci Naționale a României.

Se zvonea la un moment dat faptul că aceasta ar avea în plan să-și înființeze un partid, lucru pe care l-a negat vehement cu mențiunea că încă este membră a PSD. Amintim că Viorica Dăncilă a fost exclusă din lista PSD-ului pentru alegerile parlamentare din 2020 când trebuia să candideze pentru un loc de parlamentar în județul Teleorman.

În 2019, fostul oficial a candidat pentru alegerile prezidențiale după ce a fost aleasă de formațiunea pe care o reprezenta drept candidat. Celei din urmă i-au lipsit doar 2 voturi până la unanimitate, fiind votată de Biroul Politic Național. După pierderea alegerilor, Dăncilă a renunțat la șefia PSD.

Speculațiile curg lin și după ce de la șefia social-democraților s-au făcut dispărute cele două personaje-cheie – Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă. Pentru a clarifica toate scenariile aduse în prim-plan încă de la momentul în care a preluat ștafeta, fostul oficial a scris o carte. Aceasta a subliniat că sunt încă foarte mult lucruri care trebuie să iasă la lumină.

„Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD. Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmează momente interesante”

Viorica Dăncilă (Sursa: facebook.com)