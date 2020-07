Viorica Dăncilă, reacție furibundă la adresa lui Liviu Dragnea: ”N-a înțeles un lucru: eu eram premierul României, nu sluga lui!”

Viorica Dăncilă s-a arătat supărată foc și pară după prima declarație oficială a lui Liviu Dragnea în calitate de deținut. Acesta a susținut că nu el a fost cel care i-a cerut premierului să emită OUG pentru amnistie și grațiere.

Liviu Dragnea, acuzații grave la adresa Vioricăi Dăncilă

Într-un interviu acordat zilele trecute, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a atacat mai mulți politicieni, sub forma unei confesiuni din arest. Una dintre țintele sale a fost Viorica Dăncilă, despre care a afirmat că ea a fost cea care a avut inițiativa unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere pe vremea când era prim-ministru.

“Despre amnistie și grațiere am avut o discuție cu doamna Dăncilă pe Valea Prahovei. Eram cu familiile acolo și mi-a zis să ieșim până afară că vrea să îmi zică ceva. Mi-a zis că este hotărâtă să dea amnistie. Eu i-am zis să țină cont de faptul că nu i-am pus niciodată o astfel de condiție pentru a deveni premier.

Mi-a zis că ei nu îi tremură genunchii. I-am spus: Viorica, până la urmă este decizia ta, dar reține că eu nu cer, nu fac presiuni. Deci, nu se poate vorbi despre presiuni. Ulterior, peste câteva luni îmi spunea că nu mai vrea să dea amnistie și grațiere, iar peste alte câteva luni spunea că ar dori să dea amnistia și grațierea.

Eu nu vreau să intru în discuții cu domna Dăncilă și cu domnul Toader. Fiecare alege cât să se facă de râs (…) Pentru mine acești doi oameni sunt capitole încheiate”, a spus Liviu Dragnea, la Realitatea Plus.

Viorica Dăncilă, răspuns acid la acuzațiile lui Liviu Dragnea

Fostul premier al României a publicat pe Facebook un mesaj prin care îi răspunde lui Liviu Dragnea pe măsură. Aceasta susține că a simțit presiune din partea fostului lider PSD, dar nu a cedat, deoarece “ea era premier, nu slugă”.

”Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară.

Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români”, a concluzionat Viorica Dăncilă.