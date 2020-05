Viorel Cataramă, un nou gest controversat. Ce a făcut în public, de această dată

După ce, cu câteva zile în urmă, afaceristul Viorel Cataramă a vrut să demonstreze că nu crede în această pandemie și a mers într-unul din focarele de infecție COVID-19, acum se pare că a mai vrut să nege încă odată existența acesteia.

Toată lumea îl vede ca un personaj controversat, iar acum, în această, perioadă această titulatură pare mai reală ca oricând. După ce a vrut să demonstreze că nu-i pasă de pandemie și s-a deplasat în Bărbuleşti, Ialomiţa, unde până acum peste 70 de persoane au fost infectate cu coronavirus, și s-a ales și cu un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, a mai făcut un gest extrem.

La prima vedere între omul de afaceri Viorel Cataramă şi arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie nu ar exista nicio legătură, dar dacă stăm să analizăm cele întâmplate, am putea spune că cei doi sunt anarhiștii care nu cred în COVID-19 și vor să demonstreze asta cu orice chip.

Deja știm că afaceristul are dosar penal, mai nou, însă, și arhiepiscopul Teodosie a încălcat cererile Patriarhului, la ultima slujbă, împărtăşind credincioşii cu aceeaşi linguriţă, deși regulile au fost anunțate și sunt destul de stricte. Pentru a demonstra încă odată că, atât Cataramă, cât și arhiepiscopul Teodosie, nu cred în criza în care ne aflăm, cei doi s-au întâlnit şi s-au îmbrăţişat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

În ceea ce-l privește pe arhiepiscop, toată lumea este încă sub auspiciiile șocului de după anunțul făcut de acesta, și anume de a reface slujba de Înviere, cu toate că momentul deja a fost în aprilie, iar oficialii Patriarhiei, prin B.O.R., au precizat, printr-un comunicat, că se delimitează de această inițiativă, pe care Arhiepiscopia Tomisului trebuie să și-o asume integral, iar autoritățile locale au declarat că vor avea grijă ca regulile impuse să fie respectate.

“Deci nu este o invenție a mea, așa este rânduiala. Ați primit Lumina de la Ierusalim, unii de la preoți, alții de la niste delegați ai preoților, dar nu ați primit-o din biserică, ca în fiecare an. Atât vom face în plus. Nu este nici o greșeală că înnoim Lumina, nu venim cu nici o invenție. Vă dăm ceea ce nu ați primit în noaptea de Paști. Vă înnoim Lumina Învierii și facem slujba cum scrie la carte. Nimeni n-o face altcumva, noi nu am născocit o altă slujbă.”, a declarat ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.