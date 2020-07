Violeta Alexandru, veste excelentă pentru cetățeni. Ce planuri mărețe are: „Acolo unde Gabriela Firea nu a reuşit să reducă traficul, o s-o fac eu”

Violeta Alexandru a declarat în cursul zilei miercuri că una dintre prioritățile sale în calitate de ministru al Muncii este digitalizarea administraţiei, menită să simplice relaţia între cetăţeni şi instituţii. Cu ocazia acestui anunț, Violeta Alexandru a profitat de context pentru a lansa un atac la adresa primarului Capitalei, asigurând că „acolo unde Gabriela Firea nu a reuşit să reducă traficul, o voi face eu prin digitalizare”.

Ce măsuri vor fi luate pentru a încuraja HoReCa și turismul

Ministrul Muncii a explicat miercuri la ce metode de îmbunătățire a servicilor din HoReCa și turism s-a gândit. Potrivit acesteia, prioritară este digitalizarea serviciilor oferite de instituțiile aflate în coordonarea Ministerului Muncii. Violeta Alexandru consideră că acest drum către modernizare va aduce beneficii immense atât în rândul instituțiilor, cât și în cel al cetățenilor.

„Din punctul meu de vedere, prioritatea Ministerului Muncii în această perioadă va fi să pună accent pe digitalizare şi pe simplificarea relaţiei dintre dvs şi entităţile din coordonarea Ministerului Muncii. Îmi doresc foarte multe ca digitalizarea să fie posibilă în aceste servicii şi, sincer, o să închei spunându-vă că acolo unde Gabriela Firea nu a reuşit să reducă traficul, o s-o fac eu prin digitalizare”, a declarat Violeta Alexandru, la evenimentul care a inaugurat programul de relansare economică ce a avut loc, miercuri, la Clubul Diplomatic din Capitală, potrivit adevarul.ro.

Șomajul tehnic, cea mai importantă măsură adoptată

Violeta Alexandru afirmă că șomajul tehnic a reprezentat cea mai bună măsură în contextul pandemiei de COVID-19 și cel al unei crize economice uriașe. O variantă mai puțin bună ar fi fost șomajul clasic, o metodă care ar fi adus pierderi și mai mari în economia țării.

De asemenea, Violeta Alexandru a adăugat că una dintre măsurile adoptate pentru planul de relansare al economiei fvizează oferirea unui cuantum de 41,5% din costul salarial tuturor celor ce au fost în somaj tehnic. Aceasta promite un bonus de 2.500 de lei acelor persoane care revin în activitate și se încadrează în anumite categorii de vârstă.

„Măsura şomajului tehnic a fost cea mai importantă măsură din această perioadă. De ce am decis să punem în aplicare măsura şomajului tehnic şi nu am suplimentat, cum ne-ar fi fost facil, fondul necesar plăţii şomajului clasic? (…)

Într-adevăr, peste 1,3 milioane de persoane au fost beneficiarele şomajului tehnic în valoare de 4,3 miliarde de lei. Cea mai sinceră formă de respect pe care am simţit-o faţă de dvs., este să mobilizez administraţia pentru ca aceşti bani să ajungă la voi în cel mai scurt timp. (…)”

Ce se întâmplă cu cei care au fost în șomaj tehnic mai puțin de 15 zile

„Ceea ce am reuşit să facem în această perioadă a sprijinit în mod direct piaţa forţei de muncă şi scăderea care se vede între numărul total al contractelor din acest moment şi numărul comparativ în aceeaşi perioadă a anului trecut este de 11.000, un impact pe care înţelegem să îl sprijinim în continuare pentru a nu se agrava, în sensul unor măsuri clare pe care le vom lua.

Prima măsura pe care o vom lua este măsura oferirii unui cuantum de 41,5% din costul salarial tuturor celor care au fost în şomaj tehnic, iar acum avem înregistrată o cifră de mai puţin de 100.000 de persoane, cel puţin aşa apare în acest moment în Revisal, ceea ce arată că în economie se simte o tendinţă de revenire în activitate. Pentru cei care au fost în şomaj tehnic mai puţin de 15 zile, le vom acorda 41,5% din costul salarial”, a menţionat Violeta Alexandru.