Violeta Alexandru, adevărul despre românii plecați la muncă în străinătate. Cât câștigă pe lună un angajat: „În majoritate, românii nu sunt trataţi ca sclavi”

Violeta Alexandru a vorbit despre condițiile de muncă ale românilor sezonieri din Germania, așa cum le-a văzut la fața locului. Ministrul Muncii susține că românii nu duc o viață așa de grea, iar salariile sunt decente.

„Adevărul este undeva la mijloc”

În urma vizitei În Germania, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a avut ocazia să-și formeze o părere cu privire la situația românilor care s-au dus să muncească în Germania, în regim sezonier. În urmă cu câteva zile, mai mulți muncitori au protestat împotriva condițiilor mizere ce li se oferă de mai mulți angajatori. La momentul respectiv, muncitorii s-au plâns de condiții de cazare insalubre și de salarii mult mai mici față de cele promise.

Ministrul Muncii vine cu o altă variantă, mai bună decât cea a muncitorilor. Aceasta susține că a mers în vizite la mai multe ferme cu angajați români și a putut să vadă în ce condiții lucrează aceștia și câți bani primesc. Astfel, părerea sa este că românii sunt tratați în cele mai multe cazuri decent, dar sunt și ferme în care s-ar putea mai bine, din toate punctele de vedere.

„În majoritate, românii nu sunt trataţi ca sclavi. Nu am făcut o statistică, dar şi aici, ce înseamnă condiţii decente este o chestiune relativă.

Am văzut şi ferme în care condiţiile, din punctul meu de vedere, erau acceptabile, dar se putea şi mai bine. Am văzut şi ferme în care condiţiile nu erau grozave. Unde nu erau condiţii decente, adevărul este undeva la mijloc.

În anumite zone, în anumite ferme, nici angajatorul nu făcea eforturi suplimentare, dar nici românii noştri nu contribuiau la menţinerea de condiţii. Nu vreau, însă, să generalizez„, a declarat Violeta Alexandru.

Care este salariul real al unui muncitor sezonier

Violeta Alexandru susține că un muncitor poate ajunge la un salariu de 2000 de euro/lună, în condițiile în care plata pe oră este de 7,10 euro. Aceasta susține că unii dintre români sunt foarte harnici și rapizi, motiv pentru care, pot ajunge să-și dubleze salariul.

„În medie, un român care munceşte în Germania sezonier, câştigă 7,10 euro/oră net, deci o medie pe lună de 2.000 de euro. Unii dintre dânşii câştigă chiar mai mult, pentru că pe lângă norma pe oră sunt foarte harnici, culeg foarte bine cu nişte eforturi consistente şi pot câştiga şi dublu.

Din păcate, pe această sumă se plăteşte doar un impozit, de aici şi diferenţa de instituţie între noi şi Germania. În Germania, aceste controale sunt făcute de organe fiscale, pentru că ceea ce se verifică este această componentă de impozitare a sumei respective şi alte structuri verifică componenta de sănătate, de protecţie minimală.

Pentru românii noştri am cerut să se verifice, şi ministrul (german al Muncii, n.r.) m-a asigurat, în ce măsură există în toate fermele acest contract colectiv pentru pachet minimal de servicii, care înţeleg că funcţionează ca o bună practică în rândul fermierilor„, a susţinut ministrul Muncii, potrivit antena3.