Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro

04 nov. 2025 | 08:01
Unvinpezi.ro, platforma cu cele mai multe recenzii de vin din România și singurul loc unde toate vinurile trec prin filtrul unei echipe de experți, dă startul Black Friday 2025. Între 3 și 16 noiembrie, Unvinpezi.ro aduce reduceri de până la 47% la peste 500 de vinuri atent alese de cei 15 experți din echipă. O selecție unică, pentru toate gusturile, disponibilă în stoc limitat.

Colecționarii și pasionații de vinuri premiate internațional vor descoperi în oferta de Black Friday Unvinpezi.ro 2025 câteva etichete rare, alese special pentru campanie. Pe lângă acestea, se regăsesc și cele mai cumpărate vinuri de pe platformă, multe dintre ele premiate în cadrul evenimentului nostru anual „BEST OF Unvinpezi.ro”.

Peste 500 de vinuri pentru toate gusturile, la cele mai bune prețuri din an

Pe durata campaniei de Black Friday, clienții Unvinpezi.ro pot alege dintr-o selecție generoasă de peste 500 de vinuri roșii, albe, rose și spumante. Toate beneficiază de reduceri de până la 40%.

Oferta este gândită să răspundă tuturor tipurilor de consumatori: de la pasionații de vin și colecționarii avizați, până la cei care vor doar să descopere gusturi noi, la un preț accesibil.

Ofertă specială Black Friday DOAR pe 7 noiembrie: reducere 40% la abonamentul Clubului

Pe 7 noiembrie, pasionații de vinuri selectate 100% de experți au parte de o ocazie specială: abonamentul anual în Clubul Unvinpezi.ro este disponibil cu 40% reducere. În plus, membrii care vor alege această ofertă vor primi un cadou exclusiv: un pachet de vinuri premium, creat special pentru această ediție de Black Friday.

Abonații Clubului Unvinpezi.ro beneficiază pe tot parcursul anului de avantaje exclusive: reduceri suplimentare, livrare gratuită și acces la evenimente de degustare dedicate vinurilor premium, organizate de platformă.

„Pentru noi, Black Friday nu este doar despre reduceri, ci despre a crea o experiență valoroasă pentru toți iubitorii de vin,” a declarat Dorin Gheonea, Managing Partner Unvinpezi.ro.

„În fiecare an, aducem în ofertă atât cele mai apreciate și vândute vinuri de pe platformă, cât și noutăți atent selecționate de experții noștri. Ne dorim ca fiecare client să găsească în această campanie ocazia perfectă de a-și completa colecția cu vinuri de calitate, la cele mai bune prețuri din an.”

Unvinpezi.ro este platforma dedicată pasionaților de vin, oferind o selecție variată de etichete atent alese de o echipă de experți. În fiecare zi, clienții pot descoperi un vin premium la cel mai bun preț din online-ul românesc, un angajament constant pentru calitate și accesibilitate.

Pentru mai multe detalii despre campanie și oferta completă de Black Friday, vizitați Unvinpezi.ro în perioada 3-16 noiembrie.

