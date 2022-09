Vine iarna în România. Meteorologii anunţă ninsori şi temperaturi scăzute

Până atunci în următoarele zile o vreme deosebit de rece pentru partea de nord, centru, vest a ţării. Temperaturile pe parcursul zilei nu vor depăși 15-16 grade. În zona de sud, sud-est a ţării vorbim de temperaturi de până la 19-20 de grade.

Nopțile vor fi unele reci cu minime între 2 grade până la cel mult 10 grade, posibil valori sub 0 grade sub pragul de îngheț în depresiunile din estul Transilvaniei şi, cu siguranță, în masivele montane, acolo unde la altitudini mai mari de 1.500 de metri pe crestele înalte vorbim de posibilitatea să mai consemnăm precipitații mixte sub formă de lapoviță şi ninsoare”, a mai spus Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3.