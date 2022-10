Vine gerul în România, gata cu temperaturile ridicate! Când se schimbă vremea radical

Vine gerul în România, gata cu temperaturile ridicate. Vremea se mai menține frumoasă câteva zile după care întoarce foaia. Când se schimbă vremea radical în România, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Vremea se menține încă deosebit de caldă în aceste zile. Astfel, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, marți și miercuri, temperaturile se vor menține calde în ciuda perioadei calendaristice, urmând să se înregistreze până la 25 de grade Celsius.

În schimb, de joi vremea întoarce foaia în România. O masă de aer rece pătrunde în țara noastră, conform meteorologilor ANM, astfel că temperaturile vor scădea cu multe grade, mai ales în jumătatea nordică a teritoriului.

În partea de sud a țării se vor înregistra temperaturi maxime de 16-17 grade Celsius, iar acestea se vor menține până către sfârșitul săptămânii. În Capitală, de joi se vor înregistra maxime de doar 14-15 grade Celsius și, în plus, potrivit ANM, își vor face apariția și ploile.

Astfel, la jumătatea săptămânii, la munte, apar precipitațiile mixte, iar acestea vor fi însoțite de intensificări ale vântului.

Ziua de mâine, 18 octombrie va aduce temperaturi mai ridicate în jumătatea nordică a teritoriului. Astfel, conform meteorologilor ANM, se vor înregistra 24 de grade Celsius la Suceava și 20 în Baia Mare, circa 18-19 grade Celsius la Cluj-Napoca și 20 de grade Celsius la Miercurea Ciuc.

Foarte cald va fi mâine și în zona de est a Transilvaniei, unde temperaturile vor atinge și 25 de grade Celsius, dar atenție, dimineața debutează cu temperaturi negative și cu ceață foarte persistentă.

Pe de altă parte, experții în meteorologie anunță că iarna aceasta va fi una grea.

Avertismentele meteorologilor indică faptul că un val de frig în acest an se va putea simți cu siguranță în luna decembrie, anunță Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice de Interval Mediu (ECMWF), conform Politico.

„Ieșim dintr-o vară călduroasă. Știm că iernile sunt din ce în ce mai blânde. Așa că am putea înclina să credem că va fi o iarnă blândă și că nu trebuie să ne facem griji. Este foarte posibil să fie așa, dar prognoza pe care o emitem astăzi și înțelegerea modului în care funcționează sistemul climatic ne determină să sugerăm că, de fapt, există o șansă de a avea un val de frig în acest an și există această șansă – înainte de Crăciun – care este mai mare decât într-un an normal.

Șansa unui val de frig în acest an, cel mai probabil în decembrie, rămâne foarte reală. Prognoza de acum este, însă, plină de incertitudine, iar factorii cheie care ar putea afecta condițiile – în special în ianuarie și februarie – nu sunt încă în joc”, a anunțat Carlo Buontempo.