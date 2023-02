Vila spectaculoasă pe care și-a construit-o Puya după America Express. Are două etaje și a fost ridicată în timp-record

Puya și soția lui, Melinda, formează unul dintre cele mai îndrăgite și bătăioase echipe din cadrul emisiunii America Express. Cei doi parteneri de viață se bucură de provocările emisiunii, demonstrând că merită să fie în concurs. După ce s-a întors înapoi în România, după terminarea filmărilor, Puya și-a construit o vilă imensă în cartierul său preferat, Sălăjan.

Puya și Melinda s-au luptat cu trupa Andre și frații Gavril în Cursa pentru Ultima Șansă, probă pe care au pierdut-o, ajungând ultimii la Irina Fodor, în ediția de miercuri, 15 februarie de la America Express.

Cei doi își pregătiseră deja discursul de rămas bun, fiind convinși că totemul din cutiuță va fi roșu. Din fericire, vulturul a avut culoarea verde, ceea ce înseamnă că artistul și bruneta s-au salvat și merg în următoarea etapă a concursului care se desfășoară, momentan, în Guatemala.

Sezonul curent din America Express, difuzat de duminică până miercuri, de la 20.00 și 20.30 la Antena 1, a fost filmat în sezonul cald al anului 2022.

Odată întorși din America Latină, Puya și soția lui și-au construit o vilă cu 2 etaje în timp record, în cartierul bucureștean Sălăjan, acolo unde rapperul a copilărit.

Deși a locuit foarte mulți ani la bloc, artistul și-a mărit familia, de-a lungul anilor, el și soția lui Melinda având trei fiice. Drept urmare, Dragoș Gărdescu, alias Puya, s-a gândit să se mute într-un spațiu puțin mai mare, potrivit pentru familia sa numeroasă.

În ceea ce privește experiența lor la America Express, Melinda și Puya au mărturisit că li s-a părut mult mai grea competiția în realitate, bucurându-se de oportunitatea care le-a fost dată, de a face parte din acest proiect.

„Chiar şi faptul că schimbi atâtea locuri şi atâţia oameni într-o singură zi te zăpăceşte. Mă simt ca un omuleţ dintr-un joc pe computer. Dar, în acelaşi timp, faptul că vezi atâtea locuri noi face parte din frumuseţea acestei experienţe…

Cam 70% din locurile pe care le-am văzut sunt superbe – şi ca arhitectură. Străzile arată într-un anumit fel, parcă sunt oprite în timp, zici că acum au plecat conchistadorii de-acolo. Plus că oamenii sunt foarte de treabă. Nu mă aşteptam să fie aşa”, a declarat Puya pentru click.ro.

„Şi eu am crezut că e mai uşor. Când priveam emisiunea la televizor, uneori mai comentam despre cei care nu se descurcau aşa bine. Acum am văzut şi noi cum e, n-o să mai comentez niciodată. E greu, dar e frumos.

E o aventură cu mult suspans. Îmi plac misiunile, sunt foarte bine puse la punct. Tot ce se întâmplă este, într-adevăr, o experienţă în care ajungi să faci nişte lucruri pe care nu le-ai face niciodată”, a completat soția artistului.