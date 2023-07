Viktor Orban, discurs controversat la Tușnad. ”Nu am spus că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești”. Mai mulți români nu au fost lăsați să participe – FOTO & VIDEO

Tensiuni la discursul lui Viktor Orban de la Universitatea Liberă de Vară de la Bálványos, care are loc la Tuşnad. Mai mulți români, cu steaguri, s-au plâns că nu au fost lăsați să intre la acest eveniment, deși susțin că s-au înscris oficial. Premierul guvernului maghiar a făcut mai multe declarații controversate, unele revizioniste. Oficialul maghiar a susținut că ministerul de externe din România i-a transmis că ar fi bine să nu abordeze anumite teme delicate și a spus că reprezentanții guvernului pe care îl conduce nu au spus niciodată că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești.

Premierul maghiar Viktor Orban a reușit să stârnească agitație în România cu vizita lui. A fost la meciul Sepsi OSK FC U Craiova, desfășurat la Sfântu Gheorghe, dar s-a și întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu, în ceea ce s-a dorit o întrevedere prietenească, în care au vorbit chiar despre un TGV care să lege cele două capitale. Oficialul de la Budapesta a participat sâmbătă la evenimentul organizat de Universitatea Liberă de Vară de la Bálványos, care are loc la Tuşnad, iar discursul său a fost unul tăios, așa cum și-a obișnuit susținătorii.

A criticat politica din Uniunea Europeană, știut fiind faptul că Orban este cel care se opune multor inițiative de ajutorare a Ucrainei, dar a și ironizat guvernul de la București. Prim-ministrul maghiar a susținut că a primit din partea Ministerul Român de Externe un document prin care i s-a cerut să nu abordeze anumite subiecte și a ținut să facă acest lucru public.

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. Într-un document oficial ne-au zis, vă fac cunoscut acest lucru. Mi se recomandă să nu vorbim despre lucrurile care pot atinge atingere: simboluri naționale, bine, putem să convenim asta. Dar urez bun venit prietenilor care vin cu steagurile secuiești.

Se scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative inexistente din România. Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești”, a spus premierul Orban, conform G4Media.