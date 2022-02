Videoclipul filmat în România care a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Ce vedete ne-au ales țara

Poate vă mai amintiți de celebra piesă „Bring Me to Life” de la Evanescence, fiind una dintre piesele ce au reușit să pună piatra de temelie a rock-ului alternativ. Însă nu mulți știu faptul că videoclipul său a fost filmat chiar în România, la Bucureşti, în 2003, iar acum chiar reușește să contribuie la un record, deoarece clipul tocmai a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

Videoclipul filmat în România, peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube

Clipul piesei „Bring Me to life” a fost difuzat atât pe MTV, cât şi pe alte posturi de muzică, la momentul în care a apărut în 2003, în România. Se știe deja că a fost un hit absolut al trupei, poate cel mai mare din cariera Evanescence. Însă ce nu știe multă lume este faptul că videoclipul a fost filmat în România, iar acest lucru l-a dezvăluit chiar Amy Lee, care a povestit momentul la concertul de la Arenele Romane din 2019. Mai mult, se pare că artista şi-a făcut primul paşaport special pentru a călători în ţara noastră şi pentru a filma clipul.

Astfel că filmările au avut loc la Hotel Rembrandt din Bucureşti, iar într-un clip gen making of apar pe lângă Amy Lee şi colegii de trupă şi solistul Paul McCoy de la trupa 12 Stones.

„Bring Me to Life” a fost cel mai de succes single de pe albumul de debut Evanescence, „Fallen”, ajungând pe locul întâi în Alternative Airplay Chart şi pe locul 11 în topul Billboard Mainstream Rock, iar în Billboard Hot 100 a ocupat locul 5. În plus, single-ul a primit 3 discuri de platină în SUA şi a adus trupei un premiu Grammy pentru „Cea mai bună reprezentaţie rock”.

La scurt timp după, piesa a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Daredevil”, cu Ben Affleck în rol principal, iar ulterior a obținut și două discuri de platină în Australia şi în mod inedit prindea şi topuri de rock creştin, versurile sale fiind interpretate ca o aluzie la învierea lui Iisus.

Videoclipul piesei „Bring Me to Life” a fost regizat de către Philipp Stolzl, iar Amy Lee a făcut o impresie atât de bună ca protagonistă cu imagine goth ca a primit oferte să joace în filme. Amy nu a avut nevoie de dublură sau cascadori, fiind agăţată de braţul lui Paul ore întregi pentru filmări.

Clipul a reușit să atingă miliardul de vizualizări la data de 1 februarie 2022, la 13 ani de când clipul a fost urcat pe YouTube, în 2009. Fanii trupei sunt extrem de fericiți, mai ales că Evanescence va reveni la Bucureşti în iunie 2022.