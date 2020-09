Video. Sfârșit înfiorător pentru un medic, după ce a fost spulberat pe trecerea de pietoni. Luminița nu a mai avut nicio șansă

Viteza ucide, iar asta o spun zecile de accidente care au loc în fiecare zi. În urmă cu două zile, o tragedie petrecută în Aiud s-a sfârșit cumplit, cu moartea unei femei, medic specialist de boli infecțioase. Impactul a avut loc pe trecerea de pietoni, în timp ce victima traversa regulamentar.

Nimic nu prevestea o nenorocire atât de mare. Luminița Viorica Bălțat lucra în secția Boli Infecțioase a spitalului din Aiud, fiind un medic apreciat și iubit de toată lumea. Aflându-se în linia întâi în lupta cu noul coronavirus, femeia trecuse până acum cu brio tuturor pericolelor ce o pândeau, însă și-a găsit sfârșitul pe o trecere de pietoni.

Luminița se afla pe o stradă din Aiud, atunci când se angajase să traverseze strada. Ghinionul ei a fost că, în acel moment, un șofer vitezoman se apropia cu mare viteză de acea trecere, neavând nicio intenție de a reduce viteza.

Potrivit reprezentanţilor IPJ, accidentul a avut loc pe strada Cuza Vodă din Aiud, în direcţia Aiud – Turda, atunci când tânărul de 24 de ani, din comuna Mihalţ, nu i-a acordat prioritate femeii.

Astfel, imaginile cutremurătoare au fost surprinse de o camera de supraveghere aflată în zonă. În materialul video se observă cum, cu câteva fracțiuni de secundă înainte ca medicul să termine de traversat strada, șoferul, în vârstă de 24 de ani, a lovit-o frontal, aruncând-o puternic în aer câțiva zeci de metri.

La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale, iar Luminița Viorica Bălțat a fost intubate și transportată de urgență la spitalul la care aceasta lucra. Din păcate, femeia prezenta răni grave, iar în ciuda eforturilor disperate ale colegilor de a o salva, aceștia nu au putut face nimic. În cele din urmă, a fost declarat decesul, un eveniment extrem de trist și traumatizant pentru întregul colectiv.

Medicul, în vârstă de 45 de ani, avea o fiică adolescent, care acum își plânge neîncetat mama.

În urma nenorocirii, colegii femeii au transmis un mesaj de condoleanțe pe Facebook, exprimându-și regretele și susținerea față de familia îndoliată.

„Colectivul Spitalului Municipal Aiud este in doliu la stingerea brusca si tragica din viata a colegei noastre Doamna Baltat Viorica Luminita in urma unui accident aseara la ora 20.30. Condolente familei greu incercate. Dumnezeu s-o odihneasca”, a fost mesajul postat duminică de dimineață pe pagina de Facebooka Spitalului Municipal din Aiud, potrivit observatornews.ro.