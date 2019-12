VIDEO Adela Popescu, surpriză de proporții. Ce ”pagube” i-au făcut cei doi copii: ”Sunt lăbuțele lui patrocle!”

Adela Popescu a avut parte de un șoc. Micii ei năzdrăvani nu o lasă deloc să se relaxeze. Nici bine nu ajunge acasă de pe platourile de filmare…că trebuie să dea piept cu realitatea vârstei la care se află cei doi băieți ai săi. Ce „surpriză” deosebită i-au lăsat aceștia mamei lor?

Adela Popescu are un program destul de încărcat, dar fanii observă cum mereu reușește să-i adune pe soț și copii la timpul de joacă petrecut împreună. Vedeta a avut parte de o surpriză deosebită din partea copiilor ei. Talentul la desen și inspirația nu i-a putut ține departe de canapeaua gri deschis din sufragerie. Micuții au luat câte un marker permanent și au început să deseneze de zor pe frumoasa piesă de mobilier adusă tocmai din Italia.

„Întâmplarea aceasta extraordinară s-a petrecut acum câteva seri. Înțeleg că pe canapeaua noastră aproape nouă, comandată din Italia, și pe care am așteptat-o două luni, un cățel a pășit. Pentru că da, acele urme de marker permanent, sunt lăbuțele lui Patrocle. Sincer acum, are copilul vreo vină că dulăii mișună de capul lor? Ce am învățat din asta: până împlinesc băieții minim șapte ani, tot ce vom schimba în casă vor fi așternuturile. Le vom lua din dulap și le vom pune în pat. Atat”

Adela Popescu