Victor Slav recunoaște că e gurmand. Pandemia i-a pus capac: „Am avut 104 kg”. Cât a slăbit EXCLUSIV VIDEO

Victor Slav a fost ani bun model, ulterior cariera lui a continuat în televiziune, iar în prezent este antreprenor. Întotdeauna a afișat o condiție fizică de invidiat, fiind admirat pentru modul în care arată. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fostul prezentator TV ne-a mărturisit că întotdeauna a făcut eforturi să se mențină, întrucât îi place să gătească, dar și să mănânce. Apogeul l-a atins în pandemie, când acul cântarului i-a indicat 104 kg. În prezent, Victor Slav cântărește 89 kg, fiind greutatea ideală pentru el.

Victor Slav, dezvăluiri surprinzătoare

Victor Slav nu duce dorul evenimentelor și s-a dezobișnuit să fie în centrul atenției. L-am întâlnit recent la un eveniment monden, unde a avut rol de amfitrion.

Cât de matinal ești în general? În ultima perioară ești o prezență rară la evenimente.

Foarte matinal, în general la ora 7.00 sunt în picioare. Prezență rară la evenimentele mondene? Da, pentru că trebuie să recunosc că nici nu am timp și nici nu sunt genul să fiu mereu prezent la evenimentele mondene.

Nu ți-e dor să fii din nou în lumina reflectoarelor, în centrul atenției?

Nu îmi este dor. Am avut etape în viață în care am fost poate prea mult în centrul atenției și, din punctul meu de vedere, trebuie să avem și momente în care poate că suntem doriți să apărem mai des.

Cum arată viața ta?

Asta ar trebui să înțeleagă toată lumea că și noi avem o viață absolut normală. Ne trezim de dimineață, avem de alergat, avem de muncit, avem familie, copii și așa mai departe, probleme, toată lumea are probleme. Suntem oameni și ne lovim cumva de aceleași lucruri de care se lovește oricine în viața asta.

Victor Slav: “Eu sunt gurmand, îmi place să mănânc foarte mult”

Se spune că dragostea trece prin stomac. Te pricepi la arta culinară?

Mă pricep la acest slogan foarte bine și mă pricep și la arta culinară. Într-adevăr, pentru mine este un subiect destul de “delicat” ca să spun așa. Nu știu dacă am mai spus treaba asta, eu sunt gurmand, îmi place să mănânc foarte mult și când zic foarte mult e foarte mult. A trebuit de-a lungul timpului să am grijă ce mănânc, pentru că altfel, anii trecând, luam proporții și nu este ok în primul rând din punct de vedere al sănătății.

Dar ai fost vreodată mai plinuț? Nu te știu cu kilograme în plus.

Am fost cel mai plinuț ca să spun așa în pandemie, când cu toții am stat 2 luni închiși în casă și activitățile noastre normale nu le-am mai putut desfășura așa cum ne-am dorit. Atunci am avut cele mai multe kilograme, dar, într-adevăr, nu am fost niciodată supraponderal.

Victor Slav a avut 104 kg în pandemie

Ce greutate ai avut în acea perioadă?

Am avut vreo 104 kg. În prezent am 89 kg.

Cum ai reușit să le dai jos și în cât timp?

Prin alimentație și prin sport, exact ordinea asta. Cea mai importantă este alimentația și apoi sportul, nu este de neglijat, dar apoi sportul.

Ai fost la un nutriționist sau te-ai organizat singur?

Nu, m-am organizat eu, pentru că, de-a lungul timpului, făcând sport și interesându-mă de foarte mult timp partea asta cu alimentația, am probat pe propriul corp ceea ce răspunde la mine și ceea ce nu răspunde. Și cred că este important ca oamenii care apelează la un nutriționist, la un specialist să spună dacă au remarcat anumite alimente care îi balonează, care le provoacă un disconfort, pentru că acel specialist, prin toate datele pe care le adună, poate să le facă un meniu personalizat.

Te pricepi să și gătești?

Da, mă pricep să gătesc, dar nu-ți imagina că gătesc cine știe ce “avioane” acum, dar mă pricep în ultima perioadă să gătesc sănătos, dar nu ciorbe sau chestii de genul acesta.

Care ar fi specialitatea ta?

Pastele, de exemplu, cu creveți. Dacă sunt paste integrale sunt ok, creveții sunt sănătoși și îmi ies foarte bune. Pot să fac niște sandvișuri foarte bune cu avocado, cu ou, care poate să fie ou poșat, nu neapărat ou ochi pe care îl preparăm în ulei și cu roșii, foarte bune și acelea. Totul pe pâine de secară, care iar este foarte sănătoasă.

