Victor Ponta, despre adevăratul scop al moțiunii de cenzură: Nu va mai fi candidat la alegerile prezidențiale

Victor Ponta a făcut declarații referitoare la adevăratul scop al moțiunii de cenzură. Dacă va trece, în mod cert Viorica Dăncilă nu va mai reprezenta o opțiune viabilă pentru candidatura la prezidențiale, din partea PSD. Acest lucru îl va avantaja pe Mircea Diaconu, fiind susținut de Pro România și de ALDE.

În seara de marți, Victor Ponta a fost prezent într-o emisiune TV, acolo unde a sugerat că într-o asemenea situație, social-democrații vor trebui să se îndrepte și ei spre susținerea lui Mircea Diaconu. Liderul de la Pro România nu o vede însă pe Viorica Dăncilă să bată în retragere, din propria inițiativă a actualului premier.

Totodată, dacă moțiunea inițiată de PNL va trece în Parlament, joi, Viorica Dăncilă ar putea apela la propriul partid. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Liviu Dragnea, după cum a menționat Victor Ponta.

La începutul săptămânii care se anunță a fi una decisivă în cazul Guvernului Dăncilă, premierul le-a spus parlamentarilor PSD, potrivit unei înregistrări, că dacă moțiunea nu va trece joi, șansele candidatului la prezidențiale din partea PSD vor crește considerabil.

„Are dreptate doamna Dăncilă. În turul 1, va avea un scor mai mare candidatul social-democrat. Și anume Mircea Diaconu. Sunt convins că dacă va trece moțiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic”, a susținut Victor Ponta, pe postul TV Digi24.

„Doamna Dăncilă a promis – cel puțin în grupul Pro România eu am numărat, am vorbit cu 12 colegi pe care i-a sunat doamna Dăncilă personal, nu prin interpuși și le-a propus să fie miniștri și râdeam că dacă 12 sunt de la Pro România, câți or mai fi de la PSD? Faptul că totuși a promis 7,5 miliarde de lei din banii publici pentru niște lucrări ale unor primari arată că e o persoană care nu înțelege responsabilitatea funcției de prim-ministru și calcă în multe străchini și sper ca joi să scăpăm de doamna Dăncilă, pentru că se dovedește mai dăunătoare decât domnul Dragnea”, a mai declarat Victor Ponta.

„Dacă trece moțiunea, doamna Dăncilă nu va mai fi absolut nimic (și va fi favorizat Mircea Diaconu). Va fi un lucru bun chiar și pentru PSD, pentru că doamna Dăncilă, ca și dl Dragnea, este o ghiulea pe picioarele PSD. Dacă trece moțiunea, cu siguranță Viorica Dăncilă nu va mai fi candidatul PSD. Doamna Dăncilă, ca și cel care a creat-o, dl Dragnea, va pleca în ultima secundă, cu forța, la dorința PSD. Să sperăm că joi trece moțiunea”, a conchisVictor Ponta.