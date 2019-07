Victor Ponta a anunțat rezultatul negocierilor cu Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu cu privire la candidatul pentru alegerile prezidențiale, după întâlnirile pe care le-a avut cu președintele PSD și liderul ALDE. Ponta a precizat că discuțiile nu au avut niun rezultat.

Victor Ponta s-a întâlnit, pe rând, cu Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu, pentru a discuta despre candidatul pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul acestui an. Fostul premier a făcut mai multe precizări pe contul personal de Facebook.

„Am avut azi discuții informale și cu Doamna Viorica Dăncilă şi cu Domnul Călin Popescu Tăriceanu. Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania – o schimbare radicală faţă de tot ceea ce s-a întâmplat din ianuarie 2017 şi până în 27 mai 2019: asigurarea unei guvernări eficiente și a unor reforme adevărate în domeniul administrației publice, al economiei și finanțelor, educație, sănătate, mediu șamd”, a scris Victor Ponta pe rețeaua de socializare.

Președintele Pro România a precizat că nu a ajuns la nicio concluzie în urma discuțiilor purtate cu Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu.



„Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice (asemenea decizii pot fi luate doar de către Echipa ProRomânia) / așa cum am făcut și atunci când am discutat cu liderii Opoziției sau cu Preşedintele Iohannis am dat dovadă de dorință de dialog – dar am prezentat și susținut punctele de vedere ale ProRomânia și interesele sociale și economice pe care noi le reprezentăm”, a precizat Ponta.

Acesta nu este singurul mesaj pe care Victor Ponta l-a postat pe Facebook în ultima vreme, cu privire la candidatura pentru alegerile prezidențiale. Într-o postare din data de 15 iulie 2019, liderul Pro România scria că cei care vor candida la alegerile prezidențiale trebuie „să fie cu adevărat o alternativă la Klaus Iohannis.”