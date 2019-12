Victor Ciutacu reacționează după ce Godină l-a pus la zid: „Nu pot polemiza cu argații”

Victor Ciutacu a reacționat după ce polițistul Marian Godină l-a atacat pentru modul în care a comentat numirea lui Traian Berbeceanu la Ministerul Afacerilor Interne. Jurnalistul l-a numit pe Godină „miliţian de la circulaţie care a scris mai mult decât a citit.”

Victor Ciutacu, despre Marian Godină: „Nu pot polemiza cu argații”

„Cu toată dragostea, nu pot polemiza cu argații. Eu mă cert, de regulă, cu stăpânii. Un coleg vechi în meserie avea o vorbă: ‘Când se bat elefanții, suferă iarba.’ Iar eu nu ies din cuvântul lui. Milițienii de circulație care au picat ani la rând examenele la școala de ofițeri, care au scris mai mult decât au citit și care, la mascați lucrând, sună la 112 când văd unul cu briceagul în mână nu intră în aria mea de interes. Domnul cu pricina o fi fost onorat cu prezența de Cioloș la lansarea broșurii cu glume din trafic, dar eu am niște standarde. La care chiar țin”, a declarat Victor Ciutacu pentru știripesurse.ro.

Reacția jurnalistului a venit după ce polițistul l-a criticat pentru modul în care a comentat numirea lui Traian Berbeceanu la Ministerul Afacerilor Interne.

„La auzul veștii că Traian Berbeceanu va fi numit șeful cabinetului ministrului de interne, jurnalistul, Victor Ciutacu, „a reacționat prompt”. Și spune Ciutacul că speră acum ca pe Godină să-l numească ministrul secretar de stat, iar pe „mini-girafa blănoasă” Pablo secretar general. Îi transmit ipochimenului glumeț și hipersalivator că a avut în față un personaj cu un IQ mult inferior mini-girafei blănoase și, totuși, nu a părut deranjat de poziția acestuia. Ba chiar a făcut curățenie totală la locul de muncă, nelăsând nicio parte neșlefuită de aspra-i limbuță inundată de super-harnicele glande, așa că sunt convins că, pe niște pungi de bani, l-ar vedea până și pe Pablo bun de premier și i-ar enumera chiar el numele stadioanelor, în caz că acesta le-ar uita.

În legătură cu mine și cu funcția în care micul Ciutac speră să mă vadă, ironic fiind desigur, îi pot spune acestei imitații ieftine de jurnalist că tot ce am obținut în viata mea, am obținut cinstit și pe merit. Am ajuns polițist pe munca mea și autor al unor cărți mai mult sau mai puțin valoroase dpdv literar, tot pe munca mea. Și asta fără să mă agăț de cineva sau de imaginea cuiva și fără să fac vreodată vreun compromis. Așa că, lui Ciutacu și zvonacilor de prin Ministerul de Interne care deja șușotesc pe la colțuri că „o să vină și Godină” le transmit să fie relaxați pentru că eu îmi voi vedea în continuare de treaba mea, aici, la Brașov, unde voi rămâne agent de poliție, funcție pentru care am muncit, pe care o merit și pentru care mă duce suficient capul”, a scris Marian Godină pe Facebook.