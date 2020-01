Victor Ciutacu, amenințat de Gheorghe Dincă. “Îl aștept în pușcărie” Cum i-a răspuns jurnalistul

Gheorghe Dincă ar fi trimis nu mai puțin de două scrisori familiilor fetelor ucise de acesta, iar în ultima dintre ele l-ar fi amenințat crunt pe Victor Ciutacu, realizator la postul de televiziune România TV. Mama Luizei Melencu a fost cea care a făcut dezvăluirea.

Victor Ciutacu, amenințat de Gheorghe Dincă

Se crede că Gheorghe Dincă ar fi trimis două scrisori din pușcărie familiilor fetelor ucise de el. În ultima dintre ele apare și o amneințare pentru nimeni altul decât Victor Ciutacu. Supranumit ”monstrul din Caracal”, acesta l-a menționat pe realizatorul tv în scrisoarea trimisă către familia Melencu, plângându-se că Victor Ciutacu l-ar fi calomniat.„Pe cei care nu au probe, îi aştept în puşcărie alături de mine, inclusiv pe cei din această televiziune care fac spectacol în fiecare seară, împreună cu Ciutacu. Familia Melencu nu trebuie să întreţină jocul acestor sceleraţi care îmi inventează probe. Sunt curios câţi bani v-au fost luaţi de aceşti avocaţi şi dacă vi s-a tăiat chitanţă”, ar fi scris Dincă în scrisoarea pentru familia Melencu, conform Monicăi Melencu.

Cum a răspuns Victor Ciutacu

Victor Ciutacu a reacționat imediat la România TV. „Sunt actor principal, se pare. Să fiu în locul procurorilor, mi-ar fi jenă… Mai are un pic şi propune decorarea procurorilor care au făcut rechizitoriul, e jenant. Credeam că sunt nişte oameni cu minte în cap acolo. Ce trebuie să fac eu? Să mă duc la puşcărie cu Dincă pentru că l-am calomniat pe criminalul cumsecade? Păi el ar trebui să fie mulţumit că eu am promovat ideea că Luiza nu e moartă! Ar trebui să îmi fie recunoscător că îi susţin teoria! Este un om bolnav, greşit mintal. Am citit scrisorile, sunt de un ridicol grotesc. Dacă nu ar fi tragedia celor două familii, ar fi de râs, pentru că stăm o ţară întreagă şi ne uităm în dinţii unui scelerat bătrân”, a spus Victor Ciutacu.