Viciul la care a renunțat Monica Anghel. Puțină lume știa asta despre artistă

A trecut printr-o transformare fizică uluitoare și este acum într-o formă de milioane. Monica Anghel surprinde cât se poate de plăcut cu fiecare apariție, fanii bucurându-se să îi admire noul look, parcă mai îndrăzneț ca niciodată. Puțini știu însă că artista a luat o decizie radicală, dar pe care nu a regretat-o nicio clipă. Care este viciul la care a renunțat.

Monica Anghel nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară, putându-se mândri cu o carieră ce se întinde pe câteva decenii. Are o voce incredibilă, pe care românii o recunosc după doar câteva note. În ultimii ani, artista a trecut printr-o transformare fizică incredibilă, dând jos un număr mare de kilograme.

Acum, arată mai bine ca niciodată, iar asta se poate observa fără niciun efort la fiecare apariție a sa. Este într-o formă de zile mari, noua ei siluetă fiind rezultatul unui stil de viață ordonat, echilibrat și din care a eliminat un viciu.

„Fac sport, am grijă ce mănânc, nu beau alcool, decât foarte foarte rar, nu pentru că nu se bea, ci pentru că alcoolul îți face poftă de mâncare și atunci evit și eu, doar în caz că e vreo ocazie foarte specială. Ultima oară când am băut alcool a fost de Revelion, dar foarte puțin. Îmi place extraordinar de mult să petrec foarte mult timp în natură. În aer liber”, a declarat Monica Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro .

Într-un interviu recent acordat jurnaliștilor redacției Playtech Știri, Monica Anghel dezvăluia că avea de gând să mai dea jos câteva kilograme. Artista plănuia atunci să apeleze la mai multe tratamente corporale, întorcându-se apoi la sport.

„O să mai slăbesc câteva kilograme, nu multe, și după aceea mă opresc. O să vreau să fac niște tratamente corporale și după aceea vreau să mă apuc de sport din nou, foarte intens.

Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană cel care m-a operat pe coloană. M-am dus la el și mi-a spus: “Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva”.

În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat, pentru Playtech.ro, Monica Anghel.