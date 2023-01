Vicepremierul Republicii Moldova, declarații explozive despre planurile malefice ale lui Putin în țara sa: „Acest lucru și l-au dorit permanent, dar acum se acutizează”

Andrei Spânu, vicepremierul Republicii Moldova, a vorbit deshis despre tensiunile existente în țara sa, având în vedere prezența armatei ruse în Transnitria. Oficialul trage un semnal de alarmă privind scopurile Rusiei în țara vecină, subliniind că cetățenii moldoveni își doresc doar pace, fără să fie folosiți ca momeală în acest război sângeros.

Maia Sandu, apel către Occident

În această etapă a războiului, când Vladimir Putin pare de neoprit în ceea ce privește bombardamentele lansate în Ucraina, cât și distrugerile masive și de vieți omenești din această țară, Republica Moldova încearcă să tragă semnale de alarmă către țările vecine și către Occident, încercând să transmită că statutul de țară neutră reprezintă un dezavantaj din ce în ce mai mare pentru ea.

Președintele Maia Sandu a vorbit zilele trecute despre nevoia Republicii Moldova de a primi sisteme de supraveghere și de apărare aeriană pentru a se apăra de posibile atacuri venite din partea rușilor. Totodată, liderul moldovean a abordat și tema renunțării la neutralitate și aderarea la o „alianță mai mare”. Aceasta a spus că analizează următoarea etapă, dar pentru acest lucru ar fi nevoie să modifice Constituția.

„Avem o discuție serioasă despre capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare. Dacă vom ajunge, la un moment dat, la concluzia, ca națiune, că trebuie să schimbăm neutralitatea, acest lucru ar trebui să se întâmple printr-un proces democratic”, a precizat șefa statului.

„Rusia își urmărește interesele proprii”

La rândul său, vicepremierul Republicii Moldova confirmă temerile președintelui Maia Sandu, însă le-a transmis sub o formă care alertează și mai mult populația, dar și țările vecine. Acesta susține că Republica Moldova se află sub vizorul Rusiei de 30 de ani, neavând niciodată interesul de a investi în apărarea ei, ci dincontră, și-a dorit să se asigure că nu are puterea necesară pentru a-și apăra nici propriile granițe.

Andrei Spînu a subliniat faptul că cetățenii acestei țări își doresc cel mai mult să alunge războiul și să celebreze pacea.

„Situația (cu Transnistria – n.red.) este complicată și evident că noi, și la Guvern, dar și la Președinție analizăm foarte serios toate riscurile din această perspectivă. Adevărul, care este și cunoscut, de 30 de ani nu prea s-a investit în capacitățile militare ale țării noastre. Evident, de abia acum se fac primele încercări pentru a reveni și a dota armata, astfel încât să fim pregătiți pentru provocări.

Mesajul actualei guvernări este că noi ne dorim pace și vom face în primul rând tot ce ne stă în putere ca să păstrăm această pace, necesară pentru țara noastră”, a transmis Andrei Spînu, la Digi24.

În contiuare, Andrei Spînu reiterează faptul că Republica Moldova se află în vizorul Rusiei de zeci de ani, iar aceasta este folosită ca pe o țintă pentru a-și urmări interesele politice proprii.

Acesta a mai dezvăluit că Rusia se folosește de războiul de peste graniță pentru a manipula mai mulți politicieni moldoveni, cu scopul de provoca lovituri dure pentru țară, dar avantaje semnificative pentru Rusia.