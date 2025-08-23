Vica Blochina şi-a schimbat „ocupaţia”. Din ce face bani acum celebra blondă: „Ţi-ai găsit menirea”

Ultima oră
Vica Blochina a făcut o schimbare neașteptată în viața sa profesională. Dacă până acum era prezentă mai des pe micul ecran, blondina a decis să lase televiziunea pe plan secund și să se dedice unei noi pasiuni. În prezent, vedeta vinde talismane sacre personalizate, promovându-și afacerea pe rețelele sociale, acolo unde primește numeroase aprecieri din partea fanilor și prietenilor apropiați.

Cu ce se ocupă Vica Blochina după ce a renunțat la TV

Noua activitate a Vicăi Blochina are legătură cu zona spirituală și numerologia. Potrivit descrierii pe care chiar ea a făcut-o pe pagina sa de socializare, fiecare obiect este gândit în funcție de data de naștere a celui care îl comandă și de cifra lipsă din matrice.

”✨ TALISMANE SACRE PERSONALIZATE ✨
Fiecare plăcuță este creată în armonie cu data ta de naștere și cu cifra minții sau cifra lipsă din matrice. Nu sunt simple obiecte – ci talismane sacre, activate cu mantre și vibrații numerologice.

🔹 Pentru fiecare cod personal, alegem plăcuța potrivită care deschide fluxul corect de energie în viața ta.
🔹 Fiecare talisman poate fi personalizat pentru ce ai nevoie acum: iubire, bani, protecție, echilibru, succes sau claritate interioară.
🔹 Designul este realizat astfel încât să poți purta plăcuța mereu aproape – în portofel, la gât, în casă sau chiar în mașină.

Aceste plăcuțe nu sunt doar obiecte decorative. Ele sunt chei de activare pentru:
💠 Potențialul tău interior
💠 Eliberarea blocajelor din subconștient
💠 Conectarea cu cifra ta de destin

🎁 Sunt darul ideal pentru tine sau pentru cei dragi – un cadou cu putere reală, care nu se uită niciodată.

Noi nu creăm simple accesorii. Creăm pentru tine obiecte sacre cu vrajă, talismane ce vor fi protectori și călăuze pe drumul vieții tale”, a scris vedeta în dreptul unui clip de prezentare.

Reacții entuziaste din partea fanilor

Noua afacere a Vicăi Blochina se bucură deja de succes. În doar câteva zile de promovare, blondina a primit zeci de comentarii și încurajări.

”Îmi place maxim de tine 😍 bravo, fată, că ți-ai găsit menirea 👏”, i-a scris o persoană.

”Vreau și eu”, a adăugat altcineva.

Nici prietenii celebri nu s-au lăsat mai prejos, iar Raluca Bădulescu a comentat: ”❤️❤️❤️❤️ Și eu vreau, regina mea @vica_blochina, știi deja, abia aștept”. În plus, cineva a întrebat direct: ”Cum se pot comanda prin tine?”.

Vica Blochina, pe un drum nou

Deși a surprins prin această schimbare de direcție, Vica Blochina pare mai motivată ca niciodată. Ea le promite celor interesați că fiecare talisman va fi un protector personal și un ghid pe drumul vieții.

Reacțiile pozitive arată că vedeta și-a găsit un nou mod de a fi aproape de oameni, de data aceasta prin energie, spiritualitate și obiecte cu simbolistică specială.

