Vica Blochina, previziuni pentru Anamaria Prodan. Vedeta şi-a găsit „menirea”, ce o aşteaptă pe celebra impresară: „Mă las de cifre dacă nu o să fie aşa”

Vica Blochina, una dintre cele mai urmărite prezențe mondene din România, a surprins recent printr-o nouă pasiune la care puțini se așteptau: numerologia. Vedeta, cunoscută până acum mai ales pentru aparițiile sale în showbiz și pentru declarațiile spumoase, pare că și-a descoperit o nouă menire.

Vica Blochina, previziuni pentru Anamaria Prodan

Invitată în podcastul prietenei sale Anamaria Prodan, Vica nu s-a ferit să facă o serie de dezvăluiri despre viitorul celebrei impresare, bazându-se pe „cifrele” care, spune ea, nu mint niciodată.

„Știi ce urmează la tine? Și îți spun de acum: anul următor o să fie un an cu super mari realizări. Din ianuarie, tot ce ai sădit în 2024-2025, culegi roadele. Vă spun, dacă nu o să fie așa, eu mă las de cifre”, a declarat Vica Blochina în cadrul discuției.

Potrivit Vicăi, numerologia ar putea fi cheia prin care oamenii își înțeleg mai bine destinul și își pot anticipa unele evenimente importante din viață. Deși mulți ar putea privi cu scepticism această nouă preocupare a vedetei, Vica pare convinsă că a descoperit ceva care o reprezintă.

Cum a devenit cunoscută Vica Blochina

Pentru publicul larg, Vica Blochina este de multă vreme o figură celebră în showbizul românesc. Originară din Lituania, ea a venit în România în tinerețe și a reușit rapid să se facă remarcată prin aspectul fizic și personalitatea sa puternică. La început și-a câștigat existența din dans, după care a devenit o prezență constantă pe micile ecrane.

De-a lungul anilor, a apărut în numeroase emisiuni TV și a devenit o prezență constantă în presa mondenă. Numele său a fost legat mult timp de fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Victor Pițurcă, cu care a avut o relație intens mediatizată și din care a rezultat un copil. Această legătură a transformat-o pe Vica într-un personaj de interes public, iar aparițiile ei au fost atent urmărite de fani și de tabloide.

Cu toate acestea, Vica Blochina nu s-a rezumat doar la a fi „personaj de presă”. Ea a încercat să își construiască o carieră diversificată: a participat la show-uri de televiziune, a cochetat cu modellingul și, mai nou, s-a apropiat de domeniul dezvoltării personale prin numerologie.