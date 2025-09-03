Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
03 sept. 2025 | 11:22
de Daoud Andra

Vica Blochina, previziuni pentru Anamaria Prodan. Vedeta şi-a găsit „menirea”, ce o aşteaptă pe celebra impresară: „Mă las de cifre dacă nu o să fie aşa”

Monden
Vica Blochina, previziuni pentru Anamaria Prodan. Vedeta şi-a găsit

Vica Blochina, una dintre cele mai urmărite prezențe mondene din România, a surprins recent printr-o nouă pasiune la care puțini se așteptau: numerologia. Vedeta, cunoscută până acum mai ales pentru aparițiile sale în showbiz și pentru declarațiile spumoase, pare că și-a descoperit o nouă menire.

Vica Blochina, previziuni pentru Anamaria Prodan

Invitată în podcastul prietenei sale Anamaria Prodan, Vica nu s-a ferit să facă o serie de dezvăluiri despre viitorul celebrei impresare, bazându-se pe „cifrele” care, spune ea, nu mint niciodată.

„Știi ce urmează la tine? Și îți spun de acum: anul următor o să fie un an cu super mari realizări. Din ianuarie, tot ce ai sădit în 2024-2025, culegi roadele. Vă spun, dacă nu o să fie așa, eu mă las de cifre”, a declarat Vica Blochina în cadrul discuției.

Potrivit Vicăi, numerologia ar putea fi cheia prin care oamenii își înțeleg mai bine destinul și își pot anticipa unele evenimente importante din viață. Deși mulți ar putea privi cu scepticism această nouă preocupare a vedetei, Vica pare convinsă că a descoperit ceva care o reprezintă.

Cum a devenit cunoscută Vica Blochina

Pentru publicul larg, Vica Blochina este de multă vreme o figură celebră în showbizul românesc. Originară din Lituania, ea a venit în România în tinerețe și a reușit rapid să se facă remarcată prin aspectul fizic și personalitatea sa puternică. La început și-a câștigat existența din dans, după care a devenit o prezență constantă pe micile ecrane.

Vezi și:
Vica Blochina şi-a schimbat „ocupaţia”. Din ce face bani acum celebra blondă: „Ţi-ai găsit menirea”
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto

De-a lungul anilor, a apărut în numeroase emisiuni TV și a devenit o prezență constantă în presa mondenă. Numele său a fost legat mult timp de fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Victor Pițurcă, cu care a avut o relație intens mediatizată și din care a rezultat un copil. Această legătură a transformat-o pe Vica într-un personaj de interes public, iar aparițiile ei au fost atent urmărite de fani și de tabloide.

Cu toate acestea, Vica Blochina nu s-a rezumat doar la a fi „personaj de presă”. Ea a încercat să își construiască o carieră diversificată: a participat la show-uri de televiziune, a cochetat cu modellingul și, mai nou, s-a apropiat de domeniul dezvoltării personale prin numerologie.

Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
O nouă BOMBĂ în showbiz! Încă un cuplu celebru din România s-a DESPĂRȚIT! Erau logodiți și se pregăteau de nuntă, dar au anulat tot!
Digi24
VIDEO Imagini virale cu un obiect aruncat pe fereastra Casei Albe stârnesc un val de conspirații. Trump contrazice explicațiile oficial
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Fiica Andreei Bănică, din ce în ce mai frumoasă. Cum a pozat-o cântăreaţa pe Sofia, la 16 ani
Fiica Andreei Bănică, din ce în ce mai frumoasă. Cum a pozat-o cântăreaţa pe Sofia, la 16 ani
Monden
acum 5 minute
Andreea Bălan, deranjată de un gest făcut de Viviana Sposub. Se întâmpla chiar când era într-o relaţie cu George Burcea
Andreea Bălan, deranjată de un gest făcut de Viviana Sposub. Se întâmpla chiar când era într-o relaţie cu George Burcea
Monden
acum 50 de minute
Trei zodii pentru care ghinionul se termină pe 3 septembrie. Începe o perioadă de vis pentru aceşti nativi
Trei zodii pentru care ghinionul se termină pe 3 septembrie. Începe o perioadă de vis pentru aceşti nativi
Horoscop
acum o oră
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Sfaturi Culinare
acum 17 ore
Parteneri
Ce planuri are Daiana Anghel după divorț? Se mai întoarce în televiziune? „Nu-mi pun dorințe”
Click.ro
Pensii septembrie. Anunțul major pentru 5 milioane de români
Mediaflux
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Digi24
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro