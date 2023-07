Vica Blochina a spus adevărul! Cadourile de lux pe care le-a primit de la bărbații bogați din viața ei

Vica Blochina nu se ascunde! Recunoaște că iubește banii și a avut numai iubiți potenți din punct de vedere financiar. Fosta lui Victor Pițurcă se laudă cu toate cadourile de lux pe care le-a primit de la bărbații bogați din viața ei și nu ascunde faptul că este o femeie pretențioasă, ce nu se întreține ușor.

Vica Blochina este una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară. S-a iubit cu Pițurcă și a bifat mai multe nume mari din showbiz, dar se pare că toți iubiții ei au adorat-o. Drept dovadă stau cadourile scumpe ce i le-au oferit, vacanțele extravagante și felul în care a fost tratată.

Vica Blochina fost una dintre cele mai cunoscute și iubite balerine, care uimea pe toată lumea cu talentul ei. Vedeta de azi avea succes mare la bărbați și pe vremea când nu apăruse în lumina reflectoarelor. Înnebunea pe oricine cu frumusețea ei și reușea să aibă tot ce își dorea, fără să facă prea mari eforturi.

A recunoscut că a primit cadouri scumpe de la domnii potenți cu care s-a iubit. Vica avut succes mare peste hotare, chiar în Grecia. Un bărbat foarte bogat i-a îndeplinit dorința de a avea o mașină scumpă la acea vreme. Nu ezita să facă nazuri când nu îi plăcea ceva și nu se lăsa până nu obținea ce își dorea.

Vica a recunoscut mereu că iubește banii și nu poate trăi fără ei. Nu se poate întreține cu puțini bani și nici nu ar putea trăi lângă un om care nu are o situație financiară bună. Se consideră o femeie pretențioasă, care ținteșe doar la bărbații realizați, cu funcții importante.

„Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva, nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut”, a dezvăluit Vica Blochina la un podcast.