Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă

Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
28 oct. 2025 | 08:59
de Daoud Andra

Știri generale
Un nou scandal zguduie sistemul de învăţământ din Iaşi, după ce o tânără profesoară de biologie a ajuns în centrul unei anchete controversate. Ceea ce părea a fi o carieră onorabilă s-a transformat într-o poveste care a stârnit revoltă şi numeroase întrebări despre moralitate şi responsabilitate.

Profesoara avea cont pe platformele pentru adulți

Profesoara, în vârstă de 24 de ani, ducea o viaţă dublă. Ziua era cadru didactic într-un liceu respectabil din Iaşi, iar noaptea devenea „Vulpiţa sălbatică”, un personaj activ pe platforme destinate adulţilor. Pe profilul ei, descris ca fiind „exotic şi irezistibil”, îşi atrăgea clienţii cu imagini provocatoare şi un tarif de 1,4 dolari pe minut.

„Oamenilor le place să spună că sunt drăguţă, dar sunt mai mult de atât. În spatele acestor ochi mari şi jucăuşi este o vulpiţă cu o latură sălbatică imposibil de ignorat”, scria ea în prezentarea online.

Secretul a ieşit la iveală chiar din interiorul şcolii. Elevii au găsit profilul profesoarei pe internet şi au început să distribuie imaginile compromiţătoare între ei. În scurt timp, cazul a ajuns la părinţi şi, inevitabil, pe masa conducerii liceului şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Ceea ce a amplificat indignarea publică a fost informaţia potrivit căreia femeia ar fi încercat să racoleze o elevă pentru activităţi similare. Potrivit unei rude, tânăra elevă s-ar fi mutat pentru o perioadă cu profesoara, pretinzând că lucrează în oraş, dar în realitate ar fi fost implicată în activităţi de videochat. „Ele locuiau împreună şi făceau fel şi fel de lucruri. E ruşinos pentru un profesor să ajungă în asemenea situaţie”, a povestit verişoara elevei.

Profesoara și-a dat demisia

Fosta elevă, acum în vârstă de 20 de ani, neagă categoric acuzaţiile, susţinând că între ele a existat doar o relaţie de prietenie. „Mi-a spus că face asta de şapte ani, dar eu nu am vrut să fiu implicată. A fost doar o ieşire, nimic mai mult”, a declarat tânăra, potrivit Observator.

Ancheta a scos însă la iveală şi alte suspiciuni. O mamă din localitatea Răducăneni a afirmat că fiul ei, un elev de 19 ani, ar fi avut o relaţie cu profesoara, iar între ei s-ar fi realizat chiar şi un videoclip filmat în casa băiatului, în absenţa părinţilor.

Confruntată cu acuzaţiile, profesoara nu a dorit să ofere nicio explicaţie publică. La scurt timp după izbucnirea scandalului, şi-a înaintat demisia, înainte ca Inspectoratul Şcolar să poată demara procedura disciplinară. „În aceste condiţii, cercetarea nu mai are obiect”, a transmis Ramona Bojoga, reprezentant al Inspectoratului Şcolar Iaşi.

Autorităţile investighează acum şi modul în care elevii au accesat site-urile pentru adulţi, fiind programate acţiuni de consiliere şi prevenire în rândul liceenilor. „Se vor desfăşura activităţi educative pentru a preveni astfel de situaţii”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Profesoara obţinuse la examenul de titularizare o notă de 9,73 şi predase anterior în mai multe şcoli gimnaziale din zona Răducăneni.

