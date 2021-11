Vești proaste pentru românii cu mașini de lux și iahturi. PSD s-a ”pus pe ei”

Marcel Ciolacu, liderul PSD, și Sorin Crindeanu, vicepreședinte al aceluiași partid, negociază în aceste zile cu PNL intrarea la guvernare. Ca și punct primordial în agenda PSD de guvernare, este schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor și averilor românilor, justificând că am rămas cam singura țară cu un sistem unic de impozitare. Modul de impozitare propus de cei doi este impozitarea progresivă, deja utilizată de mai multe state europene.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice din majoritatea țărilor este impozitarea progresivă. Asta înseamnă că rata de impozitare plătită de persoanele fizice crește pe măsură ce acestea câștigă salarii mai mari. Cea mai mare rată pentru impozitarea progresivă pe care o plătesc persoanele fizice diferă în mod semnificativ între țările europene din OCDE.

Rata maximă legală pentru impozitarea progresivă a venitului persoanelor fizice se aplică la partea de venit care se încadrează în cea mai mare tranșă de impozitare. De exemplu, dacă o țară are cinci tranșe de impozitare, iar rata maximă de impozitare a venitului de 50 % are un prag de 1 milion de euro, fiecare euro suplimentar de venit peste 1 milion de euro ar fi impozitat cu 50 %.

Ca și exemplu elocvent, iată statele europene cu cea mai mare rată la impozitarea progresivă, după cum urmează:

Primele trei state avut cele mai mari rate maxime legale de impozitare a veniturilor persoanelor fizice dintre țările europene din OCDE în 2020. Celelalte trei sunt cu rata cea mai mică la impozitarea progresivă.

Nivelul de venit la care se aplică ratele maxime legale pentru impozitarea progresivă a veniturilor persoanelor fizice variază, de asemenea, în mod semnificativ între țările analizate. Exprimat ca multiplu al salariului mediu al unei țări, pragul variază de la 0 în Republica Cehă, Ungaria și Letonia la 22,5 în Austria.

Republica Cehă, Ungaria și Letonia aplică impozitul forfetar pe venitul personal pe toate veniturile obținute. În schimb, în Austria, rata maximă legală de 55% se aplică doar veniturilor de peste 1 milion de euro.

Impozitarea are un rol central în formarea unei societăți echitabile și a unei economii puternice. Aceasta poate contribui la abordarea inegalităților, nu numai prin sprijinirea mobilității sociale, ci și prin reducerea inegalităților de venit de pe piață.

De asemenea, politica fiscală poate avea o influență majoră asupra deciziilor de ocupare a forței de muncă, asupra nivelurilor de investiții și asupra dorinței antreprenorilor de a se extinde1 , toate acestea conducând la o creștere mai mare. Astfel, politicile fiscale sunt evaluate în funcție de patru priorități:

Dar aceste principii de impozitare progresivă, mai ales într-un stat ca România, trebuie să vină și cu alte pachete financiare, menite să ajute viitorul contribuabil. Încă din primele zile ale negocierilor dintre PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au pus pe masă acest proiect de schimbare a mecanismelor financiare de impozitare.

În principiu, spun analiștii, ideea nu este rea, dar asta înseamnă schimbarea tuturor mecanismelor financiare românești, de așa natură încât să poată fi implementate corect. Mai exact, este vorba de adaptabilitatea acestui sistem de impozitare la necesitățile societății românești și la mecanismele deja existente.

„Pentru asta, am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a crește veniturile statului. Prima dintre ele ar fi pentru taxarea luxului. Aici nu e un lucru pe care îl inventăm noi. Toate țările civilizate au o asemenea taxare a luxului.

Vrei yacht? Plătești în plus. Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus. E o intenție pe care am declarat-o azi, nu e niciun fel de impunere. Urmează să o detaliem și nu este o condiție pe care o dă PSD.”, declară Sorin Grindeanu.