Vești proaste pentru români, după majorarea salariului minim. Avertismentul neașteptat al specialiștilor

Vești proaste pentru români! Specialiștii vin cu un avertisment neașteptat pentru aceștia. Ce se va întâmpla după majorarea salariului minim? Preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară Romalimenta trage un semnal de alarmă.

Majorarea salariului minim pe economie ar urma să crească prețul alimentelor, spune specialiștii. Românii nici nu s-au obișnuit bine cu vestea bună că o alta a umbrit-o. Preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară Romalimenta vine cu un avertisment.

Acesta spune că majorarea salariului minim ar deregla complet piața și astfel și prețul alimentelor ar crește. Specialistul susține că alimentele se vor scumpi cu siguranță dacă Guvernul decide să crească salariul minim pe economie din luna ianuarie.

Cel din urmă consideră o astfel de decizie nepotrivită pentru că are urmări nefericite. Aceasta ar produce o scumpire a alimentelor de câteva procente, la fel ca în cazul majorării tarifelor la energie.

Acesta a mai subliniat că prețul materiei prime la majoritatea produselor alimentare nu a crescut, în condițiile în care acesta influențează cel mai mult prețul final de vânzare al alimentelor.

„Dacă nu apare o creştere bruscă, preţul va stagna până undeva prin toamnă. (…) La lapte, după cunoştinţele mele, materia primă nu a crescut şi nici cererea nu a crescut, deci e foarte greu de spus dacă va creşte. Preţul porumbului este mai mic, producţia de porumb este foarte mare, lucerna a avut producţie mare. Am avut un an bun, îmi pare rău că alţii spun că e un an rău.

(…) Practic, tentativa de a creşte preţurile a existat întotdeauna, iar cei care dictează preţul nu sunt procesatorii, ci sunt producătorii agricoli, care cresc preţul la materia primă şi automat ne obligă să majorăm şi noi preţul”

Sorin Minea