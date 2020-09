Vești noi pentru Irina Loghin după ce a luat COVID-19. Ce veste a primit pentru duminică

După ce a experiența cu COVID-19, Irina Loghin se întoarce pe scenă cu mult curaj. Solista de muzică populară va cânta duminică la un cunoscut domeniu turistic din munții Buzăului.

”Regina muzicii populare românești, Irina Loghin va cânta aer liber. Așa cum artista și-a dorit, spațiul dedicat acestui spectacol va fi unul generos. Spațiul este o imensă terasă a Domeniului Gîrbea, aflat în localitatea montană Bârsca Chiojdului, lângă cascadă Șipot.

În seara dedicată Irinei Loghin, spectacolul va fi deschis de către solistul Florin Decuseară. Florin Petrescu (Axinte), fostul umorist de la Vacanța Mare se va ocupa de momentele muzical umoristice, necesare unei petreceri 100% românești, el însuși fiind organizatorul acestui eveniment.

O mare personalitate a muzicii populare românești, Irina Logjin având în vedere vârsta respectabilă pe care o are, a dat emoții românilor de pretutindeni când, la începutul lunii a contactat noul coronavirus.

S-au îmbolnăvit atât soțul artistei, Ion Cernea în vârstă de 84 de ani cât și fiul său Ciprian Loghin. Din fericire, Irina Loghin a avut o formă ușoară a bolii. Solista și-a făcut testul din proprie inițiativă, fără a avea vreun simptom.

Primul test făcut de Irina Loghin a ieșit pozitiv, însă marea doamnă a muzicii populare românești l-a repetat ziua următoare, neavând încredere în primul. În urma rezultatului pozitiv la cel de-al doilea test, Irina Loghin s-a internat din proprie inițiativă. Artista este de părere că a luat noul virusu pe litoral, potrivit money.ro.

”Dragii mei, după cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună.

Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile”, a fost mesajul artistei prin care și-a liniștit fanii, potrivit sursei citate.