Vești de ultimă oră despre Leo Iorga. Din păcate, artistul a fost internat de urgență. Care e starea lui acum

Leo Iorga trece din nou prin clipe grele. Medicii au descoperit că are probleme grave la singurul plămân pe care îl mai are și au decis să îl interneze în spital. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de un apropiat al artistului.

Leo Iorga a fost internat în spital de urgență

„Leo este la spital, starea lui este stabilă. Se pare că pneumonia făcută în august a reaparut. Echipa medicală este profesionistă şi se ocupă de Leo cu multă atenţie”, este mesajul postat pe rețelele de socializare de un apropiat al lui Leo Iorga.

Fiul artistului este dezamăgit că a fost nevoie de 40 de minute pentru ca o ambulanță să ajungă la domiciliul acestuia și să îl preia.

„Aşteptăm ambulanţa de 40 de minute. Nu zic că tata o fi mai special prin prisma faptului că e artist, doar că boala şi contextul în care se află momentan necesită o urgentare, are nevoie de oxigen pentru un transport la spital, pe care eu, cu maşina, nu-l pot face (nu am un tub de oxigen în maşină). Tata are cancer, un singur plămân şi multe operaţii la activ… de vreo 8 ani jumate”, a mărturisit fiul lui Leo Iorga.

Problemele de sănătate s-au ținut lanț de Leo Iorga în ultima perioadă. În luna august, artistul a trecut printr-o intervenție chirurgicală la picior, în Germania.

„Operaţia la piciorul stâng al lui Leo a decurs bine, acum el se află în perioada de recuperare medicală. Să ştiţi că citeşte tot ce scrieţi pe această pagină, ştie că îl iubiţi. Ascultă şi respectă sfatul medicilor, suportă cu mult curaj, cu răbdare şi cu speranţă tratamentul care îi e administrat. Îşi doreşte să revină pe scenă, în faţa publicului care îl iubeşte şi pe care îl iubeşte”, anunțau apropiații la acea vreme.